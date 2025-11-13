“Agresorvalsts atbalstītāji Igaunijā nav gaidīti!” Atcelts populāras grupas koncerts Tallinā 1
Pēc kritikas par amerikāņu repmetāla grupas agresorvalsts atbalstītāji Igaunijā nav gaidīti līdera Freda Dērsta atbalstu Krimas aneksijai atcelts nākamgad maijā plānotais koncerts Tallinā, paziņoja pasākuma organizators “Baltic Live Agency”.
“Informējam, ka ārpus organizatora kontroles esošu apstākļu dēļ 2026. gada 31. maijā plānotais “Limp Bizkit” koncerts ir atcelts. Atvainojamies!” “Baltic Live Agency” rakstīja sociālajā tīklā “Facebook”.
Pirmdien bija plānots sākt koncerta biļešu iepriekšpārdošanu, taču tā tika atlikta.
Koncerts, par kuru tika paziņots 7. novembrī, izpelnījās ažiotāžu saistībā ar Dērsta paziņojumiem Krievijas militārās agresijas atbalstam.
Cita starpā Dērsts iepriekš ir uzstājies ar karogu, uz kura krievu valodā bija rakstīts “Krima = Krievija”,
Pēc koncerta izziņošanas Igaunijas Ārlietu ministrija paziņoja, ka ka agresorvalsts atbalstītāji Igaunijā nav gaidīti.
Igaunijas Ārlietu ministrijas preses pārstāve Brita Kikasa Igaunijas sabiedriskajai raidorganizācijai ERR norādīja, ka “Igaunija atbalsta Ukrainas teritoriālo vienotību un principu, ka katrs Ukrainas teritorijas centimetrs līdz pēdējam pieder Ukrainai”.
Viņa piebilda, ka tiem, kas atbalsta agresorvalsti, nav vietas “Igaunijā vai Igaunijas kultūras telpā”.
Savukārt koncerta rīkotāja “Baltic Live Agency” paziņoja, ka ir informēta par Dērsta uzskatiem, un norādīja, ka nosoda “Limp Bizkit” par šādu nepatiesu apgalvojumu izplatīšanu.
“Vienīgais veids, kā mēs to varam izskaidrot, ir tas, ka Freds Dērsts tajā laikā (līdz 2019. gadam) bija precējies ar Krievijas pilsoni no Krimas un acīmredzot dzīvoja izkropļotā informācijas burbulī,” ERR sacīja “Baltic Live Agency” mediju direktors Gunnars Vīze.
Viņš piebilda, ka, cik zināms, kopš 2022. gada Dērsts nav nācis klajā ar nekādiem Krieviju slavinošiem vai tās agresijas karu attaisnojošiem paziņojumiem. Viņš sacīja, ka mākslinieka neregulārie ieraksti sociālajos medijos, kuros viņš uzrunā Krievijas fanus, tiek uzskatīti par daļu no normālas komunikācijas ar starptautisko auditoriju.
Kad tika panākta vienošanās par grupas uzstāšanos Tallinā, “Baltic Live Agency” izpratnē ne grupa, ne Dērsts kopš 2015. gada nav izteikuši jaunus politiskus paziņojumus, sacīja “Baltic Live Agency” pārstāvis.
Vīze arī norādīja, ka pēdējos gados “Limp Bizkit” ir uzstājusies vairākās valstīs, kas stingri atbalsta gan Igauniju, gan Ukrainu, to vidū Vācijā, Austrijā, Nīderlandē, Lielbritānijā, Īrijā, Polijā un Francijā.
Plānots, ka 2026. gadā grupa uzstāsies Polijā, Vācijā, Lielbritānijā, Beļģijā, Norvēģijā un Spānijā.
Vīze arī norādīja, ka Tallinas koncerta līdzorganizators “NTR Team” ir Ukrainas uzņēmums.
Dērsts vairākus gadus bija precējies ar vizāžisti Kseniju Berjazinu, kas ir Krievijas pilsone un vairākus gadus dzīvojusi Krimā. Pēc Krievijas īstenotās Krimas aneksijas 2014. gadā Dērsts slavēja Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, nodēvējot viņu par “lielisku puisi ar skaidriem morāles principiem un jauku cilvēku”, kā arī pauda interesi iegādāties māju Krimā.
2015. gadā Ukraina Dērstam noteica iebraukšanas aizliegumu.
2024. gadā Dērsts Krievijas sociālo mediju platformā “VKontakte” rakstīja, ka viņam pietrūkst Krievijas fanu un viņš cer drīz viņus redzēt.
2009. un 2020. gadā “Limp Bizkit” koncertēja Latvijā.