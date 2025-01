Krievijas diktators Vladimirs Putins otrdien, 28.janvārī, sarunā ar Kremļa medija žurnālistu apliecināja, ka ir gatavs “piešķirt cilvēkus” sarunām ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.

“Sarunas var vest, ar ko vien tīk, tikai savas neleģitimitātes dēļ viņam nav tiesību neko parakstīt,” atkārtojot savus agrākos apgalvojumus par Zelenski, sacīja Putins.

“Bet, ja viņš vēlas piedalīties sarunās, es piešķiršu tādus cilvēkus, kas šīs sarunas vedīs. Jautājums ir par dokumentu galīgo parakstīšanu,” norādīja diktators. “Tas ir ļoti svarīgs jautājums, kam būtu jāgarantē gan Ukrainas, gan Krievijas drošība nopietnā vēsturiski ilgā perspektīvā,” klāstīja Putins.

Īsi pēc tam, kad Putins bija noraidījis tiešas sarunas ar Zelenski, viņš otrdien platformā “X” pauda viedokli, ka Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam ir bail no sarunām par kara izbeigšanu, ziņoja LETA. “Šodien Putins kārtējo reizi apstiprināja, ka viņš baidās no sarunām, baidās no spēcīgiem līderiem un dara visu iespējamo, lai karu padarītu ilgāku,” norādīja Ukrainas prezidents.

“2014. gadā Krievija uzsāka hibrīdkaru pret Ukrainu, kas 2022. gadā pārauga pilna mēroga invāzijā. Tagad ir iespēja panākt reālu mieru, taču Putins ir tas, kurš dara visu, kas ir viņa spēkos, lai vai nu turpinātu plaša mēroga slepkavības, vai arī panāktu pauzi, lai turpinātu hibrīduzbrukumus, gatavojoties jaunam pilna mēroga iebrukumam,” norāda Zelenskis savā komentārā soctīkla vietnē “X”.

Ukrainas prezidents uzsver: “Pasaules līderiem būtu jāņem vērā iepriekšējo gadu kļūdas, kā arī to līderu kļūdas, kuri vairs nav uz skatuves. Putinam ir ievērojamas iespējas izjaukt globālo stabilitāti, taču viņš ir pārāk vājš, lai izturētu reālu spiedienu no spēcīgu līderu puses. Tāpēc mums ir jārīkojas izlēmīgi un vienoti – visiem, kam ir drosme ticēt mieram un ar spēku to tuvināt. Patiess miers ir iespējams, ja Krievija tiks piespiesta to panākt,” uzskata Zelenskis.

Krievijas opozīcija regulāri apšauba paša Putina ievēlēšanas leģitimitāti, atgādina “Radio Brīvība”, un Eiropas Parlaments aprīlī aicināja Eiropas Savienību (ES) Krievijas prezidenta vēlēšanu rezultātus neatzīt.

Zelenskis iepriekš bija izteicies, ka izbeigt Krievijas un Ukrainas karu ātrāk nekā jebkurš cits var ASV prezidents Donalds Tramps. Kā norādīja Ukrainas prezidents, taisnīgam mieram ir nepieciešama visu pušu vēlme, bet Putins vēlmi pēc šāda miera pagaidām nav izrādījis.

