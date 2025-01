ASV jaunievēlētais prezidents Donalds Tramps (foto – pa kreisi) un Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Foto: AFP/SCANPIX

Runājot par iespējamo miera vienošanos, lai izbeigtu karu Ukrainā, ASV prezidentam Donaldam Trampam un Ukrainas amatpersonām ir atšķirīgas idejas. Kā raksta Politico.com, Ukraina šobrīd netic, ka Trampam izdosies noslēgt izdevīgu darījumu.

“Tā vietā Ukrainas amatpersonas saista savas cerības ar ASV prezidentu, kuru arvien vairāk aizkaitina “nepaklausīgais” Krievijas prezidents, un Tramps līdz ar to paliek gatavāks sniegt atbalstu Ukrainai. Ukraiņi uzskata, ka Vladimirs Putins nepiekritīs nekam mazākam kā “pilnīgai Ukrainas kapitulācijai”, bet Tramps no šāda nosacījuma plāno izvairīties,” raksta izdevums.

Pats Tramps gan, šķiet, uzskata, ka viņš var vienkārši pierunāt un iebiedēt Putinu uz godīgu izlīgumu, draudot Krievijai ar pastiprinātām ekonomiskajām sankcijām.

“Kurš pieņēmums izrādīsies pareizs, tas arī daudz pateiks par to, vai Tramps spēj panākt tik lielisku darījumu, kā ir solījis. Taču pastāv arī iespēja, ka kļūdīsies abas puses,” piezīmes.

Kā atzīmēja kāda ASV amatpersona, Trampam pašam jānonāk pie secinājuma, ka Putins nevēlas piekāpties – ne tikai Ukrainai, bet arī viņam.

“Ukrainai ir jābūt konstruktīvai. Trampam un viņa palīgiem pašiem jāizprot krievi, tad viņi visu sapratīs,” viņš sacīja.

Kamēr Ukrainas stratēģija ir balstīta uz diezgan nepārliecinošu pieņēmumu, ka Tramps beidzot zaudēs pacietību pret Putinu, arī Trampa komandas pieņēmums, ka Krievijas līderis ir gatavs sarunām ekonomisku apsvērumu dēļ, šķiet apšaubāms, atzīmē laikraksts.

Analītiķi Andrea Kendala-Taylor un Maikls Kofmans uzskata, ka Putinam tagad ir maz motivācijas izbeigt karu, jo viņš ir sasniedzis punktu, no kura vairs nav iespējams atgriezties. Nav iekšēja spiediena izbeigt karu – tieši otrādi.

Iepriekš laikraksts The Times nosauca četrus scenārijus kara izbeigšanai. Sliktākā no versijām ir saistīta ar to, ka Krievija ilgstoši turpina karu un izvairās no sarunām. Šādos apstākļos, ja Ukraina paliks bez ASV atbalsta, tā varētu ciest militāru sakāvi.

Tomēr ir arī citi scenāriji. Piemēram, var tikt pārtraukta karadarbība. Tomēr, ja vien tam nav pievienots miera līgums, šis solis tikai iesaldēs konfliktu.