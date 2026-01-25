Putins burtiski nosaldē savu tautu: tam visam ir pavisam vienkāršs iemesls 0
Murmanskā un Severomorskā noticis plašs elektroapgādes pārtraukums sakarā ar 1960. gados būvēto elektropārvades līniju balstu sabrukumu. Šogad šiem balstiem apritēja 60 gadi. Kā norāda avoti, visi līdzekļi, kas varētu tikt novirzīti infrastruktūras atjaunošanai, esot izlietoti karam pret Ukrainu., dialog.ua.
Turpina parādīties jaunas detaļas par plaša mēroga elektroapgādes pārtraukumu Murmanskā un reģionā Krievijas ziemeļos, kur simtiem tūkstošu cilvēku ziemas vidū palika bez elektrības -16 grādos. Sabrukušie elektropārvades torņi vienkārši nevarēja izturēt sala, vēja un apledojuma kombināciju. Tomēr galvenā problēma ir tā, ka tie nav remontēti gadu desmitiem.
Kā izrādījās, divi no tiem tika uzstādīti 1966. gadā, bet “jaunākais” – 1988. gadā.
Tāpat kā citos Krievijas reģionos, viens no galvenajiem iemesliem bija karš ar Ukrainu un tā sekas. Krievijas budžetā infrastruktūras remontam gandrīz nav palicis naudas: karam tika nosūtīts maksimālais resursu apjoms. Dzīvojamo ēku ieejas bez elektrības un apkures pārvēršas par saldētavām.
Kara apstākļos Putina režīms ir samazinājis visus iespējamos izdevumus, finansējot karu. Tā rezultātā padomju infrastruktūra strauji degradējas paātrinātā tempā. Tūkstošiem cilvēku tagad ir palikuši bez elektrības un sasaluši smagos salnās, jo varas iestādes tā vietā, lai remontētu veco infrastruktūru, iztērēja visu naudu Ukrainas pilsētu apšaudei. Arī bez elektrības un slēgtās Severomorskas pilsētas, kas ir Krievijas Federācijas Ziemeļu flotes galvenā bāze. Šodien Murmanskā -16 ° C. Rīt -20 ° C. Līdz nākamās nedēļas beigām tas būs -25 ° C.