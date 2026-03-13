VIDEO. Sprādzieni Dubaijā: pie finanšu centra nokrīt notriekto dronu atlūzas, virs pilsētas paceļas dūmi 0
Piektdienas rītā Dubaijā notika sprādzieni, kad pilsētas finanšu rajonā nokrita notriekto Irānas dronu atlūzas. Tās radīja bojājumus ēkām vienā no svarīgākajiem pilsētas biznesa rajoniem, vēsta ārzemju mediji.
Virs Dubaijas panorāmas pacēlās biezi melni dūmi, bet varasiestādes sākotnēji paziņoja, ka industriālajā rajonā izcēlies ugunsgrēks. Vēlāk Dubaijas amatpersonas apstiprināja, ka bojājumi radušies brīdī, kad gaisa aizsardzības sistēmas pārtvēra Irānas bezpilota lidaparātus. Atlūzas nokritušas pilsētā, taču nopietnu postījumu un cietušo nav.
Tikmēr Saūda Arābija paziņoja, ka naktī virs tās teritorijas notriekti 28 droni, kas bija ielidojuši valstī. Karalistes Aizsardzības ministrija norādīja, ka bezpilota lidaparāti pārtverti vairākos reģionos, tostarp Al-Hārdžas gubernatorā un Austrumu provincē.
Savukārt ASV Mičiganas štatā noticis uzbrukums sinagogai. Varasiestādes ziņo, ka Libānā dzimis 41 gadu vecs vīrietis Aimens Mohamads Gazali ar sprāgstvielām piekrautu kravas automašīnu ietriecies Temple Israel sinagogā Vestblūmfīldas pilsētiņā, kur atrodas arī pirmsskola.
Uzbrukuma laikā viens apsargs tika ievainots, kad automašīna ietriecās ēkā. Uzbrucēju nošāva sinagogas apsargs, bet transportlīdzeklis aizdegās, un aizdomās turētā ķermenis tika atrasts smagi apdedzis.
Vēlāk noskaidrots, ka Gazali bija naturalizēts ASV pilsonis no Libānas, kurš strādāja restorānā Detroitas priekšpilsētā Dīrbornhaitsā. FBI aģenti veica kratīšanu viņa dzīvesvietā.
Pilsētas mērs Mo Baiduns paziņoja, ka uzbrucējs nesen zaudējis vairākus ģimenes locekļus Izraēlas triecienā Libānā, tostarp savu brāļameitu un brāļadēlu.
Iranian drone strike hit a building at the Dubai International Financial Centre (DIFC) earlier today. pic.twitter.com/MqQQcORRWt
— Clash Report (@clashreport) March 13, 2026