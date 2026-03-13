VIDEO. Sprādzieni Dubaijā: pie finanšu centra nokrīt notriekto dronu atlūzas, virs pilsētas paceļas dūmi 0

LA.LV
10:12, 13. marts 2026
Ziņas Ārzemēs

Piektdienas rītā Dubaijā notika sprādzieni, kad pilsētas finanšu rajonā nokrita notriekto Irānas dronu atlūzas. Tās radīja bojājumus ēkām vienā no svarīgākajiem pilsētas biznesa rajoniem, vēsta ārzemju mediji.

7 lietas par aiziešanu pensijā, par kurām neviens tevi nebrīdina
Kokteilis
Melu detektori cilvēku veidolā: no šīm 3 zodiaka zīmēm ir teju neiespējami noslēpt melus
Kokteilis
Top 10 gudrākie cilvēki Latvijā mākslīgā intelekta skatījumā
Lasīt citas ziņas

Virs Dubaijas panorāmas pacēlās biezi melni dūmi, bet varasiestādes sākotnēji paziņoja, ka industriālajā rajonā izcēlies ugunsgrēks. Vēlāk Dubaijas amatpersonas apstiprināja, ka bojājumi radušies brīdī, kad gaisa aizsardzības sistēmas pārtvēra Irānas bezpilota lidaparātus. Atlūzas nokritušas pilsētā, taču nopietnu postījumu un cietušo nav.

Tikmēr Saūda Arābija paziņoja, ka naktī virs tās teritorijas notriekti 28 droni, kas bija ielidojuši valstī. Karalistes Aizsardzības ministrija norādīja, ka bezpilota lidaparāti pārtverti vairākos reģionos, tostarp Al-Hārdžas gubernatorā un Austrumu provincē.

CITI ŠOBRĪD LASA
NATO svarīgajā Inčirlikas gaisa bāzē Turcijas dienvidos skan sirēnas
Tramps brīdina Teherānu par jauniem pārsteigumiem
Cik silta būs nedēļas nogale?

Savukārt ASV Mičiganas štatā noticis uzbrukums sinagogai. Varasiestādes ziņo, ka Libānā dzimis 41 gadu vecs vīrietis Aimens Mohamads Gazali ar sprāgstvielām piekrautu kravas automašīnu ietriecies Temple Israel sinagogā Vestblūmfīldas pilsētiņā, kur atrodas arī pirmsskola.

Uzbrukuma laikā viens apsargs tika ievainots, kad automašīna ietriecās ēkā. Uzbrucēju nošāva sinagogas apsargs, bet transportlīdzeklis aizdegās, un aizdomās turētā ķermenis tika atrasts smagi apdedzis.

Vēlāk noskaidrots, ka Gazali bija naturalizēts ASV pilsonis no Libānas, kurš strādāja restorānā Detroitas priekšpilsētā Dīrbornhaitsā. FBI aģenti veica kratīšanu viņa dzīvesvietā.

Pilsētas mērs Mo Baiduns paziņoja, ka uzbrucējs nesen zaudējis vairākus ģimenes locekļus Izraēlas triecienā Libānā, tostarp savu brāļameitu un brāļadēlu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Smagi ievainots un komā vai pie varas? Publiskajā telpā nonāk slepenas ziņas par Irānas jauno līderi
Tramps brīdina Teherānu par jauniem pārsteigumiem
TV24
VIDEO. “Vieni ir iebarikādējušies mājās, bailēs aizlīmējuši logus, citi sēž dārzā un skatās, kas gaisā lido!” TV24 bijusī ētera personība Paula Maknīla par situāciju šodien Dubaijā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.