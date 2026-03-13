VIDEO. “Ja nebūtu šī, man jau sen būtu sava privātmāja!” Reiniks atklāj, kur iztērējis teju visu savu naudu 0
Šovā “Slavenības. Bez filtra” aktieris Andris Bulis šoreiz dodas pie dziedātāja Laura Reinika, lai ļautos vaļsirdīgām sarunām. Lai gan sākotnēji diskusija grozījās ap radošo darbu un ceļošanu uz tālākām zemēm, Bulis bija parūpējies par negaidītu pavērsienu, kas saistīts ar mūziķa karjeras spožākajiem mirkļiem.
Pētot raibo suvenīru klāstu, kas rotā Reinika ledusskapi, ciemiņš pamanīja vēl kādu zīmīgu detaļu, ironiski piebilstot: “Kā saka – piķis uz ledusskapja!” Mākslinieks par piezīmi pasmējās, neslēpjot, ka piedzīvojumi visā plašajā pasaulē ir viņa prioritāte, kurai līdzekļi netiek taupīti.
“Ja nebūtu šie magnēti, es, iespējams, jau dzīvotu kādā lielā privātmājā… Bet man nevajag privātmāju – man vajag visu šo. Bez šī [ceļošanas] es vispār nevarētu dzīvot. Tā ir mana dzīve – es esmu pilnīgs pasaules ceļotājs,” skaidro Lauris.
Turpat mājoklī izvietotais tūres plakāts kalpoja par iemeslu Andra jokam, “ka tas kalpo Reinikam kā atgādinājums, kurā pilsētā un cikos viņam paredzēts koncerts”. Tāpat Bulis vēlējās noskaidrot iemeslus, kāpēc pēc gandrīz desmit gadu pauzes mākslinieks beidzot izšķīries par vērienīgu koncertu sēriju. “Man nepatīk bieži organizēt tūres – tas ir diezgan stresains un dārgs pasākums,” atzina Reiniks, uzsverot, ka pa šo laiku viņa ikdiena tāpat bijusi piepildīta ar neskaitāmām uzstāšanās reizēm gan tepat Latvijā, gan kaimiņvalstu auditorijām.
Analizējot topošo šovu, Bulis pauda viedokli, ka Laura personība ir pietiekami spēcīga, lai piesaistītu pūļus arī bez papildu piesaistītiem māksliniekiem. Lai gan mūziķis cer, ka “viņš būs kā pārsteigums,” viņš tomēr priekšroku dod kuplākam dalībnieku skaitam uz skatuves. “Man būs viesi, bet mēs apzināti nekur neesam pateikuši, kas tie būs par viesiem un kāds būs šovs. Parasti “Instagram stāstos” es lieku, kā mēs gatavojamies, kā notiek koncerts, vēl kādi pasākumi, bet no tūres nav ielikts neviens storijs, lai cilvēkiem viss būtu pārsteigums,” intrigu uztur dziedātājs.
VIDEO: