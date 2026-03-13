“Loģiski, pircējs nav muļķis!” Rīdzinieki izsakās par vietējo preču uzcenojumu veikalā “Sky” 0
Pārtikas preču cenas ir sensitīvs jautājums – mēs visi vēlamies ēst veselīgi, bet labi produkti maksā dārgi. Šobrīd cenas kāpj visam, līdz ar to arī olas, eļļa, maize – viss maksā krietni vairāk kā pirms pāris gadiem. X izveidojusies diskusija par to, vai šajā dārgo pārtikas preču laikā kāds vēl dodas uz lielveikalu “Sky”, kur visiem zināms, ka eksporta preces, ko citur iegādāties nevarēja, maksāja krietni vairāk.
“Nesen aizdomājos par “Sky”, ka gadiem nav tur būts. Izrādās, ka nebūšu arī – šiem beigas. Bet loģiski – pircējs jau nav muļķis. Saprotams, ka augstākas kvalitātes importa precēm, kādas nebija citur, cenas ir lielākas, bet, tas, ka pašmāju produktiem bija 100% uzcenojums…” Juris raksta.
Par pārtikas cenām nesen TV24 izteicās arī Elīna Treija.
Jau ziņots, ka lielveikalu tīkls “Sky” sācis sadarbību ar ēdienu piegādes platformu “Bolt Food”, aģentūru LETA informēja “Bolt Food”.
Uzņēmumā norāda, ka “Bolt Food” lietotājiem Rīgā ir iespēja pasūtīt pārtikas preces no trim lielveikaliem – no “Sky” Berģos, no veikala Duntes ielā un no veikala Kārļa Ulmaņa gatvē.
Lielveikalu “Sky” pārstāvji atzīmē, ka “Sky” sadarbība ar “Bolt Food” nozīmē plašāku produktu pieejamību un piedāvā klientiem ērtu, ātru un modernu iepirkšanās iespēju tiešsaistē. Šī partnerība ļauj “Sky” pircējiem iegūt iecienītākos produktus un delikateses no veikala komfortabli, bez nepieciešamības doties uz fizisko veikalu, kā arī ieplānot piegādi sev ērtā laikā.
Jautājot par to, kāpēc produktus nav iespējams pasūtīt arī no “Sky” veikala Hipokrāta ielā, kompānijā aģentūrai LETA pauda, ka veikalu atlase veikta, ņemot vērā piegādes pārklājumu un operacionālās iespējas.
Tāpat “Sky” norādīja, ka “Bolt Food” piegādes pārklājums pilnībā sakrīt ar Berģu “Sky” veikala apkalpoto teritoriju, šajā veikalā ir nodrošināti īpaši apmācīti darbinieki tiešsaistes pasūtījumu komplektēšanai un kvalitātes kontrolei. Tas ļauj garantēt apkalpošanas kvalitāti un efektīvu pasūtījumu apstrādi.
Nākotnē uzņēmumā izvērtēs iespējas paplašināt sadarbību, iekļaujot arī citus veikalus, piebilda “Sky” pārestāvji.
Jau ziņots, ka “Bolt Food” Latvijā ir pieejams kopš 2020. gada un sniedz ēdināšanas un pārtikas preču piegādes pakalpojumus 12 Latvijas pilsētās – Rīgā, Rēzeknē, Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā, Daugavpilī, Ventspilī, Ogrē, Valmierā, Siguldā, Ādažos un Salaspilī.
“Bolt Technology” ir mobilās lietotnes kompānija, kas ar “Bolt” zīmolu piedāvā kopbraukšanas pakalpojumus, elektrisko skrejriteņu, velosipēdu un automašīnu nomu, kā arī ēdiena un iepirkumu piegādi Eiropā un Āfrikā. “Bolt” 2013. gadā izveidoja Markuss Villigs, kuram pašlaik kompānijas kapitālā pieder 15,49%.
“Sky” veikalu pārvaldītājs SIA “Skai Baltija” 2024. gadā strādāja ar 23,741 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 17,3% mazāk nekā gadu iepriekš, vienlaikus uzņēmums cieta zaudējumus 2,625 miljonu eiro apmērā. Uzņēmums reģistrēts 2016. gadā, un tā pamatkapitāls ir 300 000 eiro. “Skai Baltija” vienīgais īpašnieks ir Aivars Rubenis.