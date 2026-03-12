Foto: Pexels.com

Melu detektori cilvēku veidolā: no šīm 3 zodiaka zīmēm ir teju neiespējami noslēpt melus 0

21:51, 12. marts 2026
Dažām zodiaka zīmēm piemīt īpaši attīstīta intuīcija, un astrologi ir izcēluši tieši trīs zīmes, kas spēj lasīt cilvēkus kā atvērtas grāmatas.

Astroloģe Džeimija Raita nosaukusi zodiaka zīmes, kuru pārstāvjiem piemīt melu detektoram līdzīgas spējas. Par to ziņo medijs PureWow.

Vai esi viņu vidū?

