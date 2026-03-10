Foto: Canva

TESTS. Ja vari tikt galā ar šo viltīgo S vai Z testu, tu varētu piedalīties latviešu valodas olimpiādēs 0

kokteilis.lv

Latviešu valodā daudzi vārdi izklausās vienkārši, bet uzrakstīt tos pareizi nemaz nav tik viegli. Kad jāizvēlas starp S vai Z, daudzi nemanot pieļauj kļūdas. Vai tu spēsi iegūt vismaz 80% pareizu atbilžu?

CIR_DAMS

1 no 10
TV24
“Ļoti izvērtējat, kur jūs braucat!” Siliņa aicina iedzīvotājus būt ļoti piesardzīgiem
Ar ASV un Irānu notiek sarunas par kara izbeigšanu – viena valsts uzņēmusies starpnieka lomu
Noslēpumainos apstākļos pazudis atvaļināts ASV ģenerālis: tas notika tikai dažas dienas pēc Trampa paziņojuma par NLO
“Ventspilī jau sen kāds būtu atlaists!” Rīdzinieki ir pārliecināti – ielas būs tīras tikai ap Jāņiem
Kokteilis
Melu detektori cilvēku veidolā: no šīm 3 zodiaka zīmēm ir teju neiespējami noslēpt melus
Viņi varētu pārtraukt uguni jau tagad – Kīts Kellogs piedāvā negaidītu versiju, kāpēc Putins no tā baidās
7 lietas par aiziešanu pensijā, par kurām neviens tevi nebrīdina
VIDEO. Latgalē uz meža ceļa sastapts lapsu pāris ar pilnīgi pretējiem raksturiem
Kokteilis
FOTO. Ne tikai novājējusi, bet ar spieķīti: jaunākās fotogrāfijas ar Allu Pugačovu liek uzdot kaudzi jautājumu
Vīrieša paradums dzert karstu kafiju no termosa beidzies traģiski – viņš bija tikai 50 gadus vecs
Kokteilis
VIDEO. Māra Zālīte publicē īpaši priecīgu video no meitas dzimšanas dienas
TV24
Kad kritīsies naftas cenas, vai degvielas cenas paliks augstas, jo tā būs iepirkta “pa dārgo”?
Var pārnēsāt slimības un būt bīstami: ko darīt un nedarīt, ja krastā pamanīts ronis?
“Pietrūka trīs centimetru…” Sieviete veikalā “Depo” piedzīvo situāciju, kas liek acīs sariesties asarām
TV24
“Pēkšņi no cepures izvelk tādu brīnumu” – Bikše skarbi izsakās par Krievijas dalību Venēcijas biennālē
Kokteilis
Nekad nepieņem šīs 9 dāvanas: tās var būt pilnas ar negatīvu enerģiju
Krievija arvien aktīvāk spiego Baltijas valstīs: atklāta satraucoša shēma, kā viņi ievākuši kāroto informāciju
Kokteilis
Trīs mēneši, kuros dzimušie ir īpaši jūtīgi pret negatīviem cilvēkiem: no viņiem neko nenoslēpsi
Smagi ievainots un komā vai pie varas? Publiskajā telpā nonāk slepenas ziņas par Irānas jauno līderi
Kokteilis
Horoskopi 13. martam. Ļauj sev uz brīdi apstāties, izvērtēt prioritātes
Receptes
Pankūku kūkas recepte ar biezpienu un šokolādi – deserts, kas pārsteigs ikvienu
TV24
“Krievi cenšas pārvirzīt karu, lai izveidotu jaunu loģistikas centru,” par jaunāko frontē ziņo Slaidiņš
CSDD vērš autovadītāju uzmanību – pavasarī atgriežas “aizmirstie” ceļu satiksmes dalībnieki
“Ieelpoju un izelpoju…” Izklaide bagātajiem? Vecāki sašutuši par bērnu izrāžu cenām Dailes teātrī
Kokteilis
FOTO. Toreiz un tagad: Baiba Braže publicē sirdis sildošas fotogrāfijas no pagātnes
Jelgavu pārņem plūdi: trakākais var būt vēl tikai priekšā
TESTS. 18+ Vai esi viens no trakajiem, kas šajās vietās ļāvies mīlas priekiem? Tikai 5% cilvēku var atbildēt ar ‘JĀ’ uz visiem jautājumiem
Priecīga ziņa no Durbes – jūras ērgļu ligzdā izdēta pirmā šī gada ola