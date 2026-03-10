TESTS. Ja vari tikt galā ar šo viltīgo S vai Z testu, tu varētu piedalīties latviešu valodas olimpiādēs 0
Latviešu valodā daudzi vārdi izklausās vienkārši, bet uzrakstīt tos pareizi nemaz nav tik viegli. Kad jāizvēlas starp S vai Z, daudzi nemanot pieļauj kļūdas. Vai tu spēsi iegūt vismaz 80% pareizu atbilžu?
CIR_DAMS
PaskaidrojumsDaļēji lokāmā divdabja rakstība un izruna mēdz atšķirties, ja divdabja izskaņas balsīgā līdzskaņa 'd' priekšā nonāk darbības vārda saknes nebalsīgais līdzskanis.
1 no 10