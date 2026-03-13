Inčirlikas gaisa bāze
Inčirlikas gaisa bāze
Foto: AA/ABACA/SCANPIX/LETA

NATO svarīgajā Inčirlikas gaisa bāzē Turcijas dienvidos skan sirēnas 0

LA.LV
9:51, 13. marts 2026
Ziņas Ārzemēs

Svarīgajā NATO Indžirlikas gaisa bāzē Turcijas dienvidos, netālu no Adanas pilsētas, kur izvietoti ASV spēki, piektdienas rītā skanēja sirēnas, ziņoja valsts ziņu aģentūra “Anadolu”. Pagaidām nav sniegti oficiāli komentāri par šo incidentu, kas notika četras dienas pēc tam, kad NATO pretgaisa aizsardzības spēki Turcijas gaisa telpā notrieca jau otro piecu dienu laikā no Irānas palaisto ballistisko raķeti.

7 lietas par aiziešanu pensijā, par kurām neviens tevi nebrīdina
Kokteilis
Melu detektori cilvēku veidolā: no šīm 3 zodiaka zīmēm ir teju neiespējami noslēpt melus
RAKSTA REDAKTORS
“Lai nenobiedētu kandidātus, mēs to nenorādām!” Marina atklāj, kā darba devēji atklāti melo sludinājumos
Lasīt citas ziņas

Adanas pilsētas iedzīvotājus, kas atrodas aptuveni 10 kilometru attālumā no bāzes, ap plkst. 3.25 naktī (00.25 pēc Griničas laika) pamodināja sirēnas, kas skanēja apmēram piecas minūtes, ziņo biznesa ziņu portāls “Ekonomim”. Saskaņā ar šo informāciju bāzē tika izsludināts augstākais – sarkanā līmeņa – trauksmes stāvoklis.

Vairāki cilvēki sociālajos tīklos dalījās ar mobilajiem telefoniem uzņemtajiem video, kuros redzams debesīs lidojošs spožs objekts, kas varētu būt uz gaisa bāzi virzīta raķete. Pilsētā ilgāku laiku bija dzirdamas ugunsdzēsēju un drošības dienestu sirēnas.

CITI ŠOBRĪD LASA
Tramps brīdina Teherānu par jauniem pārsteigumiem
Cik silta būs nedēļas nogale?
“Nezinu nevienu Eiropas valsti, kur būtu līdzīga situācija kā Latvijā – tas nav normāli!” Šolks par pārtikas cenām, minot labu piemēru par pienu

NATO paziņoja, ka pirmdien notrieca vēl vienu no Irānas palaisto ballistisko raķeti, savukārt Turcija stingri brīdināja Teherānu atturēties no “provokatīvām darbībām”.

Šis paziņojums izskanēja drīz pēc tam, kad Vašingtona paziņoja par ASV konsulāta slēgšanu Adanā un aicināja visus ASV pilsoņus pamest Turcijas dienvidaustrumu reģionu.

Kopš sākās ASV un Izraēlas karš ar Irānu, Teherāna ir raidījusi raķetes un bezpilota lidaparātus dažādās Tuvo Austrumu valstīs. Līdz šim šķita, ka Turcija no šiem uzbrukumiem ir izvairījusies.

Papildus Indžirlikas gaisa bāzei ASV karavīri atrodas arī citā NATO bāzē Turcijā – Kiuredžikā, valsts centrālajā daļā, kur otrdien tika izvietota pretgaisa aizsardzības sistēma “Patriot”.

Pirmo raķeti Turcijas gaisa telpā NATO aizsardzības sistēmas pārtvēra 4. martā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Tramps brīdina Teherānu par jauniem pārsteigumiem
Noslēpumainos apstākļos pazudis atvaļināts ASV ģenerālis: tas notika tikai dažas dienas pēc Trampa paziņojuma par NLO
Ar ASV un Irānu notiek sarunas par kara izbeigšanu – viena valsts uzņēmusies starpnieka lomu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.