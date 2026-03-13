NATO svarīgajā Inčirlikas gaisa bāzē Turcijas dienvidos skan sirēnas 0
Svarīgajā NATO Indžirlikas gaisa bāzē Turcijas dienvidos, netālu no Adanas pilsētas, kur izvietoti ASV spēki, piektdienas rītā skanēja sirēnas, ziņoja valsts ziņu aģentūra “Anadolu”. Pagaidām nav sniegti oficiāli komentāri par šo incidentu, kas notika četras dienas pēc tam, kad NATO pretgaisa aizsardzības spēki Turcijas gaisa telpā notrieca jau otro piecu dienu laikā no Irānas palaisto ballistisko raķeti.
Adanas pilsētas iedzīvotājus, kas atrodas aptuveni 10 kilometru attālumā no bāzes, ap plkst. 3.25 naktī (00.25 pēc Griničas laika) pamodināja sirēnas, kas skanēja apmēram piecas minūtes, ziņo biznesa ziņu portāls “Ekonomim”. Saskaņā ar šo informāciju bāzē tika izsludināts augstākais – sarkanā līmeņa – trauksmes stāvoklis.
Vairāki cilvēki sociālajos tīklos dalījās ar mobilajiem telefoniem uzņemtajiem video, kuros redzams debesīs lidojošs spožs objekts, kas varētu būt uz gaisa bāzi virzīta raķete. Pilsētā ilgāku laiku bija dzirdamas ugunsdzēsēju un drošības dienestu sirēnas.
NATO paziņoja, ka pirmdien notrieca vēl vienu no Irānas palaisto ballistisko raķeti, savukārt Turcija stingri brīdināja Teherānu atturēties no “provokatīvām darbībām”.
Šis paziņojums izskanēja drīz pēc tam, kad Vašingtona paziņoja par ASV konsulāta slēgšanu Adanā un aicināja visus ASV pilsoņus pamest Turcijas dienvidaustrumu reģionu.
Kopš sākās ASV un Izraēlas karš ar Irānu, Teherāna ir raidījusi raķetes un bezpilota lidaparātus dažādās Tuvo Austrumu valstīs. Līdz šim šķita, ka Turcija no šiem uzbrukumiem ir izvairījusies.
Papildus Indžirlikas gaisa bāzei ASV karavīri atrodas arī citā NATO bāzē Turcijā – Kiuredžikā, valsts centrālajā daļā, kur otrdien tika izvietota pretgaisa aizsardzības sistēma “Patriot”.
Pirmo raķeti Turcijas gaisa telpā NATO aizsardzības sistēmas pārtvēra 4. martā.