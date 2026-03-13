VIDEO. “Tas maksās 32 000 eiro!” Kambala pastāsta, ko atkal mainīs savā izskatā 0
Šova “Slavenības. Bez filtra” zvaigzne Olga Kambala ar savām meitām un vedeklu pārspriež pēdējo vizīti pie zobārsta. Speciālists skaidrojis, ka laika gaitā notikušās sakodiena izmaiņas prasa pilnīgu zobu kroņu nomaiņu.
Tomēr plānoto uzlabojumu tāme izrādījusies negaidīti augsta, liekot Olgai iesaukties: “32 štukas! Latvijas cirkonija kroņi – viens maksā 750 eiro! […] Man nav problēmu ar zobiem, man vienkārši gribas smukāk!”
Diskusijas laikā vedekla piespēlēja ideju doties pie speciālistiem uz Turciju, kur šādas procedūras izmaksātu krietni lētāk. Lai gan Olgai jau ir pieredze ar Turcijas plastikas ķirurgiem, doma par smaidu uzlabošanu ārpus Latvijas viņā raisa bažas: “Bļin, vot, zobus braukt taisīt uz Turciju man kaut kā bail. Nezinu, kāpēc. Bet, ja šeit man prasa 32 štukas, ko tad man darīt.”*
Interesanti, ka sociālajos tīklos daudzi kļūdaini uzskata, ka viņas pašreizējie zobi ir Turcijas speciālistu darbs. Olga šos pieņēmumus noliedz, skaidrojot, ka pie žilbinošā smaida tikusi tepat Latvijā jau pirms divām desmitgadēm. Toreiz šīs dārgās izmaksas sedza viņas iepriekšējais dzīvesbiedrs: “Viņš gandrīz nošāvās no tās summas. Es biju viena no pirmajām Latvijā, kurai tika uztaisīti cirkonija kroņi. Tas bija 2003. gads.”
Skeptisko attieksmi pret kaimiņvalsts medicīnas tūrismu pastiprina arī vīra Kaspara pieredze. Viņam zobi laboti tieši Turcijā, taču Olga atzīst, ka galarezultāts viņu neapmierina.
VIDEO: