"Tas, kas darās pie Rīgas lidostas, ir absolūta miskaste!" Trīs bērnu māmiņa Paula norāda uz nejēdzību
Pēc ielidošanas lidostā daudzi pasažieri cer ātri un bez liekiem sarežģījumiem nokļūt mājās vai viesnīcā. Tomēr ne vienmēr tas izdodas tik vienkārši, kā gribētos. Sociālajos tīklos kāda ģimene dalījusies ar nepatīkamu pieredzi, mēģinot izmantot taksometru pakalpojumus pie Rīgas lidostas (RIX). Viņu stāsts izgaismo problēmu, ar ko, iespējams, saskaras arī citi ceļotāji – neskaidru kārtību taksometru rindā un situācijas, kad pasažieriem nākas pat lūgties, lai taksometra vadītājs viņus uzņemtu.
“Tas, kas darās ar “Taxi LV” pie RIX, ir absolūta miskaste. Man ir jāizlūdzas, lai mani + vīru + 3 bērnus + visiem koferi uzņemtu bus. Protams, bus to nedara, jo viņam nav izdevīgi mūs tik tuvu vest (Mārupe), tad mums jāņem 2 takši, bet par to, savukārt, taksisti sāk plūkties, ka tas bus tak ir pirmais rindā un viņam jāuzņem pasažieri pirmajam. Šī nav pirmā reize.
Nu ko tad Tu stāvi tajā rindā, ja neņem visus rindas kārtībā? Atkal glāba “RedCab”, jo šis notiek jau otro reizi! Turpmāk es izmantošu! Man arī aizdomas, ka sagaidīt pasažierus drīkst tikai 3 autorizētās takšu firmas. Bet par to neesmu 100% pārliecināta.
Un uzreiz piebildīšu, ka neesmu gatava ar 3 bērniem un koferu kaudzi pēc 3+h lidojuma kaut kur vēl kilometru iet, lai tikai tiktu Bolt taksī.
Jebkurā gadījumā tas nav pieņemami, ka katra no 3 firmām diktē savus mistiskos noteikumus pasažieriem. Nebrīnos, ka ārzemnieki sūdzas regulāri par krāpšanām – redzu, kur šim kājas aug tagad praksē,” Paula sociālajos tīklos raksta.
Komentāros cilvēki dalās savā negatīvajās pieredzē.
“Es vienmēr, ja nepieciešams saucu Bolt, neizmantoju tos rīkļu rāvēju pakalpojumus, mūs vienreiz teju aiz rokas rāva, lai tik braucam. No lidostas līdz Klusajam centram piedāvāja 45 eiro. Bolt aizveda pa 9 eiro. Kaut gan lielākoties atstāju auto placī, un kad ielidoju atbrauc mašīna pakaļ un aizved pie auto, mazāk čakars un problēmas,” komentētājs raksta.
Irina raksta: “Vasarā no RIX paņēmām x taxi, bijām 2 pieaugušie un 3 bērni. Virs 4 cilvēkiem ņem uzreiz papildmaksu. Par iekāpšanu vien bija 12 eiro. Uz jautājumu – kas tas?, sekoja komentārs – ko, visu naudu ceļojumā iztērējāt? Vienkārši pretīgi. Ar “Taxi LV” nekad nebraucu, jo viņiem km tarifs ir divreiz augstāks nekā “X taxi” (kādreizējais “BalticTaxi” zaļie).”
“Gribētos, lai ir kā Bangkokas lidostā – pie lidostas numuriņi, zem katra numuriņa stāv attiecīgi taksis, ir aparāts kurā ievadi cilvēku skaitu un adresi un tev izdod čeku ar samaksu un uz kuru numuriņu jāiet. Saprotams, ka mūsu lidosta pat tuvu nestāv tam, lai beidzot sakārtotu šo cirku ar taksistiem pie lidostas, bet nu kauns. Parasti saucam boltu vai sarunājam kādu kas var savākt, citādāk negribas bez nerviem palikt,” Elīna atklāj.
