Kā informē “Business Insider”, Krievijas prezidents Vladimirs Putins parakstīja dekrētu, ka Maskava palīdzēs visiem ārvalstniekiem, kuri vēlēsies pieteikties uz pagaidu uzturēšanos Krievijā “ārpus Krievijas valdības apstiprinātās kvotas un neiesniedzot dokumentus, kas apliecina viņu krievu valodas, Krievijas vēstures un pamatlikumu zināšanas”, pirmdien ziņoja Krievijas valsts plašsaziņas līdzekļi.

Personas, kas vēlas saņemt pagaidu uzturēšanās atļauju, var pieteikties vīzām, izmantojot vienkāršotu un paātrinātu procedūru. Krievija sāks izsniegt trīs mēnešu vīzas jau nākamajā mēnesī.

Viņi var pieprasīt uzturēšanās atļauju, pamatojoties uz to, ka noraida savas izcelsmes valsts “destruktīvos neoliberālos ideālus”, kas atšķiras no “tradicionālajām krievu garīgajām un morālajām vērtībām”.

Gaidāms, ka Krievija sagatavos sarakstu, kurā būs norādīts, uz kurām valstīm attiecas šis izņēmums, savā ziņojumā par jauno dekrētu norāda “TASS”.

Putins cenšas parādīt Krieviju kā vietu, kur, kā apgalvo Krievijas valsts plašsaziņas līdzekļi, “valda tradicionālās vērtības” un nosoda Rietumu ideālus.

Šāda retorika ir parādījusies Krievijas līdera runās arī iepriekš. 2022. gadā Putins kritizēja Rietumus kā “sātaniskus”, apgalvojot, ka tie ir noraidījuši “morāles normas” un “tradicionālās” vērtības. Savukārt 2023. gada Uzvaras dienas uzrunā viņš uzbruka “Rietumu globālistu elitei” par, viņaprāt, “ģimenes un tradicionālo vērtību iznīcināšanu, kas padara cilvēku par cilvēku”.

Krievijas jaunā vīzu politika, kas vērsta uz valsts pārvēršanu par sava veida “drošu patvērumu”, šķiet, sakņojas šāda veida domāšanā.

Putin signs a decree to make it easy for people for people fleeing “liberal values” in the West to find “refuge” in Russia.

Is Putin trying to lure Westerners in for them to be used as bargaining chips in future prisoner exchanges with the West? pic.twitter.com/y88Q2r7p4Q

