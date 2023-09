Putins no Ziemeļkorejas grib saņemt munīciju un ieročus, bet ir viena “neliela” problēma Ieteikt







Jau ziņots, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins un Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns Kremļa trešdien publiskotajā videoierakstā redzami, tiekoties un sarokojoties kosmodromā “Vostočnij” Krievijas Tālajos Austrumos.

“The New York Times” ziņoja, ka Kima un Putina sarunās tiek plānots apspriest Ziemeļkorejas ieroču un munīcijas piegādes Krievijai. Kims cer saņemt no Krievijas mūsdienīgu tehnoloģiju satelītiem un kodolzemūdenēm, kā arī pārtikas palīdzību.

Pulkvežleitnante, Zemessardzes štāba virsniece Anita Pizele TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” apstiprina, ka par Ziemeļkorejas līdera vizīti izskanējušas daudz un dažādas versijas, taču doma visām ir viena – Vladimirs Putins cer saņemt munīciju un ieročus, kas pirms daudziem gadiem iedoti Ziemeļkorejai un glabājušies noliktavās, no Kima Čenuna.



Bet te svarīgi ir atcerēties vienu – jebkurai lietai ir derīguma termiņš.

Neskatoties uz to, kā munīcija tiek uzglabāta atbilstošos apstākļos, ir viena problēma – tai arī ir derīguma termiņš. Ukrainas eksperti spriež, ka daļa no šīs munīcijas varētu būt bojāta un uzsprāgt lietošanas procesā, A.Pizele skaidro.

Ir doma, ka iztrūkumu Ziemeļkorejai varētu kompensēt Ķīna. Visas valstsis savā starpā kaut kādā veidā ir saistītas. ASV ir apgalvojušas, ka tiks pastiprinātas sankcijas pret visām valstīm, kas nodos ieročus Krievijai, ja klajā nāks fakts, ka kaut kas tāds ir noticis, viņa uzsver.

A.Pizele piemin arī atomzemūdeni, ko būvē Ziemeļkoreja. Arī aģentūra LETA ziņoja, ka Ziemeļkoreja, cenšoties nostiprināt savus jūras spēkus, nolaidusi ūdenī savu pirmo “taktisko kodoluzbrukuma zemūdeni”.

Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns trešdien vadīja atklāšanas ceremoniju, paziņojot, ka zemūdene ir daļa no plāniem apbruņot karafloti ar kodolieročiem, ziņo valsts ziņu aģentūra KCNA.

Zemūdenes Nr.841 nolaišana “vēsta par jaunas nodaļas sākumu Ziemeļkorejas jūras spēku stiprināšanā”, paziņoja KCNA.

Aģentūra vēsta, ka zemūdene ir paredzēta taktisko kodolieroču palaišanai no zemūdens stāvokļa, taču neatklāja, cik raķešu tas varētu pārvadāt un izšaut.

Kims pavēstīja, ka zemūdene “veiks savu kaujas misiju kā viens no galvenajiem Ziemeļkorejas jūras spēku zemūdens uzbrukuma līdzekļiem”. Ziemeļkoreja pārveidos savas esošās zemūdenes par uzbrukuma zemūdenēm, kas aprīkotas ar kodolieročiem, sacīja Kims.

Saskaņā ar ASV bāzētās domnīcas “Nuclear Threat Initiative” datiem Ziemeļkorejai ir no 64 līdz 86 zemūdenēm, kas ir viena no lielākajām flotēm pasaulē. Tomēr eksperti apšauba, vai tās visas darbojas, ņemot vērā to vecumu, norāda domnīca.









