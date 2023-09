Foto: EPA/SCANPIX Krievijas prezidents Vladimirs Putins un Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns tiekas un sarokojas kosmodromā “Vostočnij” Krievijas Tālajos Austrumos, 13.09.2023

Putins un Kims Čenuns tiekas kosmodromā "Vostočnij". Vai apspriedīs ieroču un munīcijas piegādes Krievijai?







Krievijas prezidents Vladimirs Putins un Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns Kremļa trešdien publiskotajā videoierakstā redzami, tiekoties un sarokojoties kosmodromā “Vostočnij” Krievijas Tālajos Austrumos.

Kosmodromā Amūras apgabalā, kur Kims ieradās ar vilcienu, abiem būs sarunas par “tirdzniecības sakariem” un “starptautiskajiem jautājumiem”, vēsta Krievijas ziņu aģentūras.

Jau vēstīts, ka Kims otrdien ar savu bruņuvilcienu ieradās Krievijā.

Avīze “The New York Times” iepriekš rakstīja, ka Kima un Putina sarunās tiek plānots apspriest Ziemeļkorejas ieroču un munīcijas piegādes Krievijai, savukārt Kims cer saņemt no Krievijas mūsdienīgu tehnoloģiju satelītiem un kodolzemūdenēm, kā arī pārtikas palīdzību.

Foto: AP/SCANPIX Krievijas prezidents Vladimirs Putins un Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns, redzams centrā pa kreisi, pārbauda Sojuz raķešu palaišanas laukumu, tiekoties “Vostočnij” kosmodromā, 13.09.2023.

