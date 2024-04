Liepājas osta. Foto: Liepājas Speciālā Ekonomiskā zona/LSEZ

PVD liegusi caur Liepāju ievest ES 60 tonnas Krievijas izcelsmes pārtikas linsēklu un 140 tonnu lopbarības Ieteikt







Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) aizturējis un nav ļāvis Eiropas Savienībā (ES) ievest 60 tonnu Krievijas izcelsmes pārtikas linsēklu un 140 tonnu lopbarības, jo, veicot pastiprinātu robežkontroli, precēs konstatēts piesārņojums, kas var apdraudēt patērētāju un dzīvnieku veselību, informēja PVD pārstāvji.

Reklāma Reklāma

PVD pārstāvji norāda, ka linsēklās laboratoriski konstatēta paaugstināta insekticīda, imidakloprīda klātbūtne, bet lopbarības cukurbiešu izspaidās ar pievienotu melasi konstatēts pārsniegts pieļaujamais pesticīdu epoksikonazola un metamidofosa atliekvielu daudzums.

Tāpat PVD pārstāvji min, ka linsēklas tika vestas gala saņēmējam Igaunijā, bet cukurbiešu izspaidas gala saņēmējam Nīderlandē.

Par pārtikas linsēklu atbildīgais uzņēmums ir nolēmis izmantot tās tehniskām vajadzībām, kas nav ne pārtika, ne barība. Savukārt, ko iesākt ar cukurbiešu izspaidu sūtījumu, atbildīgais uzņēmums patlaban vēl lemj, skaidro dienesta pārstāvji.

Abi sūtījumi ir aizturēti un atrodas Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā (SEZ).

Līdz šim pastiprinātajā robežkontrolē pārbaudīti 1344 sūtījumi.

LETA jau vēstīja, ka PVD līdz augusta beigām veiks pastiprinātu kontroli pārtikas un barības piegādēm no Krievijas un Baltkrievijas.

PVD skaidro, ka pastiprinātā kontrole sākta, lai novērstu bažas par riskiem cilvēku un dzīvnieku veselībai, kā arī pārliecinātos par sūtījumu atbilstību ES normatīviem, tostarp nepieļaujot, ka patērētāji varētu tikt maldināti par preču veidu, identitāti, īpašībām, sastāvu, daudzumu, derīgumu, izcelsmes valsti vai izcelšanās vietu, izgatavošanas vai ražošanas metodi.

Dienestā skaidro, ka kontrolē vismaz 10% preču no noteiktām preču grupām, piemēram, zirņiem, graudaugu produktiem, eļļas augu sēklām, lopbarībai, kas tiek vestas no Krievijas un Baltkrievijas, kā arī vismaz 5% preču, kas tiek vestas no citām trešajām valstīm, tiek veikta ne tikai dokumentu, identitātes un fiziskā pārbaude, bet arī tiks noņemti paraugi laboratoriskajiem izmeklējumiem.

Pēc PVD datiem, 2023.gadā robežkontrolei uzrādīti 2,513 miljoni tonnu dažādu no Krievijas un Baltkrievijas ievestu pārtikas preču, tostarp lopbarība, graudaugi, dārzeņi, sēklas, dzērieni, cukura konditorejas izstrādājumi, kafija, tēja un citi.

Reklāma Reklāma

PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.