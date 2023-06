Raimonds Zommers Foto: Publicitātes foto

Raimonds Zommers iesaka: kā pagatavot sulīgu šašliku lustīgai Jāņu svinēšanai Ieteikt







Vasaras saulgriežu sagaidīšana un Jāņu svinības nav iedomājamas bez lustīga noskaņojuma un svētku tradicionālajiem ēdieniem, un dzērieniem. Jau izsenis viens no aktuālākajiem jautājumiem Jāņu dienas sagaidīšanā ir, kā pagatavot pēc iespējas garšīgāku un sulīgāku šašliku. Lai katrā mājā pašu spēkiem izdotos pagatavot izcilu šašliku, noslēpumos un ieteikumos dalās “Maxima Latvija” garšu vēstnesis un izcilais šefpavārs Raimonds Zommers.

Gaļas izvēle

Populārākā un iedzīvotāju iecienītākā gaļa šašlika pagatavošanā ir cūkgaļa un vistas gaļa. Tomēr, lai šašliks būtu patiesi sulīgs un mutē kūstošs ir jāpievērš uzmanība konkrētam gaļas gabalam, no kā šašliku gatavosi. Ja esi iecienījis cūkgaļas šašliku, ieteicams ir izvēlēties kakla karbonādes vai cūkas pavēderes gabalu, jo tai klāt ir speķis, kas nodrošinās gaļas sulīgumu. Savukārt, ja esi vistas gaļas šašlika entuziasts, ieteicams marinēšanai izvēlēties vistas kājas gabalu, jo tas satur ādu, lielāku mitrumu un tajā atrodas vairāk muskuļu, līdz ar to arī galarezultāts būs sulīgāks.

Gaļas sagatavošana marinēšanai

Kad esi izvēlējies šašlika gaļas gabalu, nākamais solis ir tā sagriešana. Ja šašliku gatavo no cūkgaļas, ieteicams to sagriezt aptuveni 4×4 cm lielos gabaliņos, savukārt, ja izvēlies vistu – vistas šķiņķīti sadali aptuveni 4 daļās, tādējādi cepšanas procesā tā pārlieku nesarausies, turklāt rezultāts būs arī vizuāli pievilcīgāks.

Gaļas marinēšana – uzmanīgi ar sāli

Šašlika marinādes gatavošana ir īpašs posms, jo ikviens var pagatavot īpaši savām garšas kārpiņām iemīļotu marinādi. “Maxima Latvija” garšu vēstnesis Raimonds Zommers iesaka šašlika marinēšanas procesā izmantot sausās garšvielas bez sāls. Tas ļaus izcelt marinādes garšu. Šādi izvairīsies no situācijas, kad gaļu pārsāli vai pārsniedz uzturā ieteicamo sāls devu, jo nereti dažādu garšvielu maisījumu sastāvā jau ir sāls. Pieejamās garšvielas, piemēram, sinepju sēklas, koriandra sēklas, kā arī citus garšaugus vari pirms tam arī sablenderēt un tikai tad pievienot sāli. Marinējot gaļu, Raimonds Zommers iesaka izmantot aptuveni 10 g sāls uz 1 kg gaļas. Kad garšvielu maisījums ir gatavs – pievieno to gaļai kopā ar eļļu, lai tā marinētos. Ļauj gaļai iestāvēties marinādē vismaz divas diennaktis.

Raimonda Zommera vistas gaļas šašlika marinādes ieteikums:

Sastāvdaļas:

2 kg vistas gaļa

1 ēd.k. karijs

1 ēd.k. kumīns

1.ēd.k. koriandra sēklas

1 ēd.k. melni maltie pipari

Svaigs rozmarīns

Timiāns

20 g sāls

Eļļa

Raimonda Zommera cūkgaļas šašlika marinādes ieteikums:

Sastāvdaļas:

2 kg cūkgaļas

1 ēd.k. paprikas pulveris

1 ēd.k. sinepju sēklas

1 ēd.k. melnie pipari

20 g sāls

Lauru lapas

Eļļa

Pagatavošanas gaita:

1. Sagriez vistas gaļu (vēļams vistas kājas/ šķiņķīša daļu) gabaliņos vai arī cūkgaļu (vēlam kakla karbonādes daļu) 4×4 cm lielos gabalos

2. Sajauc visas minētās sastāvdaļas kopā

3. Pievieno tās gaļai un apmaisi

4. Pievieno klāt eļļu un apmaisa

5. Marinē līdz 2 dienām

Gaļas grilēšanas ABC: izcila šašlika pamatā – regulāra iesma grozīšana

Nav noslēpums, ka marināde izcila šašlika sagatavošanai ir kā puse no uzvaras, tomēr tikpat svarīga ir arī tās grilēšana. Lai šašliks būtu sulīgs uz iesma katru gabaliņu nepieciešams salikt ļoti cieši kopā un likt uz karstām oglēm. Nereti ir priekšstats, ka šašlikam jāļauj ilgāku laiku cepties no vienas puses un tikai tad jāpagriež uz otru pusi, taču tas veicinās gaļas apdegšanu, vai tieši otrādi – to, ka tā vidū ir jēla.

“Lai gaļa būtu sulīga, iesaku to nepārtraukti grozīt – tiklīdz šašliks nedaudz apbrūninās, nepieciešams to pagrozīt, līdz ar to lēnām veidojot šašlika garoziņu. Šāda veida cepšana aizver gaļai poras, tādējādi nenāk šķidrums ārā un šašliks veidojas sulīgs un saglabājas garšas buķete. Kā cūkgaļas, tā arī vistas gaļas šašlika pagatavošanas laiks ir līdzīgs – grilējot uz karstām oglēm – aptuveni 20 min,” ieteikumā dalās “Maxima Latvija” garšu vēstnesis un šefpavārs Raimonds Zommers.

Šašlika pasniegšana

Kad šašliks ir gatavs, pēdējais posms ir tā pasniegšana un garšas izbaudīšana. Nav noslēpums, ka Jāņos šašliku varam ēst vienu pašu, tā arī pasniegt kopā ar dažādām piedevām – salātiem vai piekost kopā ar sieru. Ja esi iecienījis, ka šašlikam ir nedaudz skāba piegarša, iesakām īsi pirms šašlika pasniegšanas uzspiest virsū citrona sulu, kas paspilgtinās tā garšu atsvaidzinošām un nedaudz skābākām garšas niansēm.

“Šašliks nav iedomājams bez mērcītes, iesaku pagatavot pavisam vienkāršu, bet ļoti garšīgu mērcīti – sajaucam savu iecienītāko majonēzi ar īpaši daudz ķiplokiem, pievienojam šķipsniņu sāls un smalki sakapātu rukolu, un ļaujam mērcītei iestāvēties, “ stāsta šefpavārs Raimonds Zommers.