Pilina, līst, gāž, smidzina… Laikapstākļi ceturtdienai 0
Ceturtdien gan naktī, gan dienā Latvijā gaidāmi mākoņi, kas daļai valsts atnesīs īslaicīgu lietu un pērkona negaisu, prognozē sinoptiķi.
Stiprākās lietusgāzes iespējamas naktī Kurzemē, no rīta un dienā – Vidzemes galējos ziemeļos. Starp mākoņiem spīdēs saule.
Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš ar brāzmām 9-14 metri sekundē, naktī vietām piekrastē līdz 17 metriem sekundē.
Minimālā gaisa temperatūra naktī būs +9..+14 grādi, piekrastē – līdz +17 grādiem. Dienā gaiss iesils līdz +19..+23 grādiem.
Rīgā ceturtdien iespējams īslaicīgs lietus, palaikam spīdēs saule un vējš mēreni pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +13 grādiem, pēcpusdienā tā sasniegs +22 grādus.