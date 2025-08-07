#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Stiprā lietus postījumi uz Jorģa Zemitāna tilta.
Pilina, līst, gāž, smidzina… Laikapstākļi ceturtdienai 0

LETA
15:02, 6. augusts 2025
Ziņas Dabā

Ceturtdien gan naktī, gan dienā Latvijā gaidāmi mākoņi, kas daļai valsts atnesīs īslaicīgu lietu un pērkona negaisu, prognozē sinoptiķi.

Stiprākās lietusgāzes iespējamas naktī Kurzemē, no rīta un dienā – Vidzemes galējos ziemeļos. Starp mākoņiem spīdēs saule.

Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš ar brāzmām 9-14 metri sekundē, naktī vietām piekrastē līdz 17 metriem sekundē.

Minimālā gaisa temperatūra naktī būs +9..+14 grādi, piekrastē – līdz +17 grādiem. Dienā gaiss iesils līdz +19..+23 grādiem.

Rīgā ceturtdien iespējams īslaicīgs lietus, palaikam spīdēs saule un vējš mēreni pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +13 grādiem, pēcpusdienā tā sasniegs +22 grādus.

