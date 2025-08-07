#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Vai Rīgas ūdens ir drošs? Šāds jautājums TV24 raidījumā “Uz līnijas” uzdots Ilvaram Pētersonam, “Rīgas siltums” valdes priekšsēdētājam.

Kāds iedzīvotājs norādīja, ka nav pārliecības par to, cik droši ir dzert ūdeni no krāna, zinot, cik netīri ir ūdensvadi Rīgā.

Pētersons, lai arī norādīja, ka jautājums par ūdens kvalitāti ir uzņēmuma “Rīgas ūdens” kompetencē, atbildēja: “Mēs paši savos birojos aktīvi izmantojam Rīgas krāna ūdeni dzeršanai.”

“Vienīgais, ko neviens nevarēs pateikt, kādā kvalitātē ir ūdensvadi pašā ēkā, tas būtu jāpaskatās. Bet kopumā ūdens Rīgā ir ļoti labā kvalitātē,” pauda “Rīgas siltums” valdes priekšsēdētājs.

Kā LA.LV vēstīja citā publikācijā, neskatoties uz to, ka krāna ūdens kvalitāti stingri uzrauga arī, piemēram, Rīgā, un tas nereti tiek uzskatīts par tīrāku nekā daļa pudelēs pildītā ūdens, caurulēs un armatūrā ilgstoši stāvošs ūdens var uzkrāt piesārņotājus un baktērijas.

Tāpēc Vācijas patērētāju centrs iesaka: ja krāns nav izmantots ilgāk par 4 stundām, nevajadzētu dzert pirmo ūdeni, kas nāk no tā. Tā vietā ļaujiet ūdenim noplūst, līdz tas kļūst vēss — tas parasti aizņem tikai 10–30 sekundes.

