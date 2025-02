Rajevs: “Putins varbūt ir asinskārs diktators, bet viņš nav pašnāvnieks” Ieteikt







“Putins varbūt ir asinskārs diktators, bet viņš nav pašnāvnieks,” tādu viedokli TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” pauda NBS rezerves pulkvedis un 14.Saeimas deputāts Igors Rajevs (frakcijām nepiederošs), diskutējot par iespējamo Krievijas uzbrukumu Eiropai un Baltijas valstīm.

“Karš ar NATO valstīm, ja NATO ir vienota, ir beigas Krievijai tādai, kādu mēs to tagad redzam. Un ja NATO saglabā savas intereses, starp citu, to teica gan Tramps, gan Hegsets savā uzrunā, ka ASV paliek NATO sastāvdaļa un nekur netaisās iet prom no NATO. Arī tās retorikas izmaiņa, ka amerikāņu karavīri var kaut kādā brīdī parādīties Ukrainā, – arī tas tomēr liecina par to, ka Amerika ir mūsu galvenais sabiedrotais, galvenais stratēģiskais partneris,” komentēja NBS rezerves pulkvedis Rajevs.

Turklāt, ja mēs paskatāmies uz “budžetu un reālajām militārajām spējām”, tad Amerika ir galvenais karošanas spēks, piebilda viņš. “Tāpēc, kamēr mēs esam kopā, es domāju, ka nekas mums nedraud,” uzskata Rajevs, savu viedokli par iespējamo Krievijas uzbrukumu Eiropai paužot TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā kopā ar Igoru Rajevu”.

Jau vēstīts, ka Krievija, iespējams, gatavo turpmāku militāru eskalāciju, un Ukrainas izlūkošanas dati liecina, ka Maskava plāno šovasar uz Baltkrieviju pārvietot karaspēku, Minhenes drošības konferencē sestdien, 15.februārī, brīdināja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, ziņoja LETA.

Zelenskis arī uzsvēra, ka Krievija arvien pastiprina savus bruņotos spēkus un palielina karavīru skaitu. Karavīru dislocēšana Baltkrievijā tiktu pasniegta kā militārās mācības, prognozēja Ukrainas prezidents, atgādinot, ka tāpat pirms trim gadiem Maskava sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā.

Pagaidām nav skaidrs, pret ko Krievija plāno vērsties ar tādu spēku palielināšanu, atzina Zelenskis, taču, viņaprāt, nekas neliecina, ka Maskava vēlas noslēgt miera vienošanos.

Zelenskis mudināja Ukrainas sabiedrotos Rietumos izstrādāt plānus, kā vērsties pret iespējamu jaunu Krievijas uzbrukumu. Eiropai ir jārīkojas kopīgas nākotnes labā, bet tai ir vajadzīga sava armija un ir jāizveido Eiropas bruņotie spēki, Minhenes drošības konferences galvenajā sesijā uzrunā teica Zelenskis.

