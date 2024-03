Ramona Petraviča: Lai izaudzinātu bērnu līdz pilngadībai, vajadzīgi aptuveni 100-300 tūkstoši eiro Ieteikt







“Tā pabalstu sistēma ir ļoti saskaldīta – ir piedzimšanas pabalsts, tad ir bērna kopšanas pabalsts, vecāku pabalsts, valsts ģimenes pabalsts. Tas nav pareizi,” tā TV24 raidījumā “Naudas cena” norādīja 14.Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sekretāre un bijusī labklājības ministre Ramona Petraviča (LPV), diskutējot par māmiņu pabalstiem, atbalstu bērniem un kopējo demogrāfijas situāciju Latvijā.

“Es domāju, ka šeit būtu jāpārskata un jāizveido savādāk, lai ģimene tomēr saprot, kāda ir tā summa, ko viņi saņems, ja arī māmiņa izvēlas palikt mājās ar bērnu to pusotru gadu. Kāda būs tā summa, ko viņa saņems, un viņa nekādā veidā nevarētu būt zaudētāja salīdzinoši ar periodu, kad viņa varētu strādāt,” turpināja paust Petraviča.

Turklāt 14.Saeimas deputāte Petraviča vērsa uzmanību uz to, cik tad vispār vecākiem izmaksā bērna izaudzināšana.

“Es paskatījos datus. Lai izaudzinātu bērnu līdz 18 gadu vecumam, – tas ir apmēram no 100-300 tūkstošiem eiro. Tas ir Itālijas pētījums. Tas ir gadā apmēram kādi 5 tūkstoši eiro, kas ir nepieciešams bērnam, protams, tas mainās pa gadiem atkarībā no bērna vecuma. Bet nepietiek jau līdz tiem 18 gadiem izaudzināt, pēc tam ir augstskolas process. Un tie četri gadi atkal ir kādi 80 tūkstoši eiro – tā ir mācību maksa, dzīvošanas maksa, ēdināšana. Un tas viss ģimenei tomēr ir jāplāno, kā viņi to var atļauties?! Tas nav nekāds lētais prieks!” tā TV24 raidījumā “Naudas cena” uzsvēra Petraviča.

Bet kāds būtu risinājums tam “pabalstu konceptam” – vai viens pabalsts un skaidrs viss? Uz to bijusī labklājības ministre atbildēja, ka būtu jāceļ bērna piedzimšanas pabalsts. Petraviča norādīja, ka viņas partijas “LPV” programmā esot ierakstīts, ka tas ir 5000 eiro.

“Es nepiekrītu tam, ka cita saka: nu jā, kāds varbūt nopirks somiņu par 5 tūkstošiem, kāds cits varbūt nodzers…Bet tas ir attieksmes jautājums! Attieksmes jautājums pret ģimeni, pret bērnu. Un, protams, ka bērna kopšanas pabalstam ir jābūt adekvāti lielam,” uzskata 14.Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sekretāre Petraviča, raidījumā diskutējot par pabalstiem māmiņām un bērniem.

