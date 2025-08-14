VIDEO. Redzēja paceļamies dūmu mākoni… Rīgā izcēlies paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks 6
Ziņa papildināta plkst. 14.02.
Rīgā izcēlies paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks kādā noliktavā Valmieras ielā, kur dzēšanas darbos iesaistīti lielāki glābēju resursi, aģentūra LETA noskaidroja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Arī LA.LV saņēma ziņu no ugunsgrēka aculiecinieka, kas iemūžinājis dūmu mākoni paceļamies aiz kokiem.
Šodien īsi pirms plkst.12 VUGD saņēma izsaukumu uz Valmieras ielu, kur noliktavas tipa ēkā bija izcēlies ugunsgrēks. Nedaudz vairāk kā stundas laikā ugunsdzēsējiem izdevies ierobežot liesmu izplatīšanos.
Pastāvot iespējamam apdraudējumam arī blakus ēkai, dzēšanas darbos bija iesaistīti lielāki VUGD resursi – uz notikuma vietu bija devušās sešas autocisternas un automašīna ar kāpnēm.
Kā informē VUGD, Valmieras ielā sadedzis transportlīdzekļu apkopes punkts, tajā un blakus ēkai esošie elektroskrejriteņi un vieglā automašīna. Kopumā liesmas bija pārņēmušas ap 200 kvadrātmetru platību.
No notikuma vietas evakuēta viena vieglā automašīna, kura gan tikusi bojāta karstuma iedarbībā.
Darbs notikuma vietā turpinās – tiek jauktas un laistītas ēkas konstrukcijas.
Ugunsgrēka vietas tuvumā ir apgrūtināta satiksme.
Ugunsgrēkā sadega vairāki SIA “Eterna Elect” elektriskie motorolleri, kas strādā ar zīmolu “Skok Sharing”, novēroja aģentūra LETA.
Kompānijas “Eterna Elect” pārstāvji aģentūrai LETA komentāru nesniedza.
“Firmas.lv” informācija liecina, ka 2024.gadā “Eterna Elect” strādāja ar 127 776 eiro apgrozījumu un 169 422 eiro zaudējumiem.
Kompānija reģistrēta 2019.gadā, un tās pamatkapitāls 15 190 eiro. “Eterna Elect” pieder Ukrainas pilsoņiem Leonīdam Kramnojam (63,1%), Vjačeslavam Kramnojam (11,73%), Antonam Kramnojam (11,73%), kā arī Sergejam Boiko (7%) un Sergejam Naumovam (6,45%).