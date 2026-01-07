Foto: Shutterstock

Ilgmūžība ir dažādās pasaules valstīs, un ilgmūžības cilvēku uzturā dominē tie paši produkti. Garš un slimībām brīvs mūžs ir galvenā prioritāte daudziem cilvēkiem. Tāpēc mēs apbrīnojam ilgdzīvotājus un cenšamies saprast, kas ļauj viņiem saglabāt labu veselību un nodzīvot 100 gadus vai vairāk.

“Ilgdzīvotāji dzīvo visā pasaulē, taču dažviet ir labāki rādītāji nekā citur, un šajās vietās biežāk tiek reģistrēti simtgadnieki. Tas ir viens no iemesliem “zilo zonu” fenomenam,” skaidro Bens Meijers, “LongeviQuest” datubāzes dibinātājs, kas sertificē un pēta pasaules vecākos cilvēkus.

Pēc dr. Bredlija Vilkoka, Amerikas sertificēto medmāsu biedrības biedra, teiktā, vispazīstamākās “zilas zonas” ietver Okinavas (Japāna), Ikārijas (Grieķija), Sardīnijas (Itālija) lauku teritorijas un Loma Lindas (ASV) reģionus. Kad eksperti sāk analizēt šo vietu iedzīvotāju dzīvesveidu, izrādās, ka viņiem ir daudz kopīga. Viens no galvenajiem aspektiem ir stresa izvairīšanās ikdienā.

“Mēs atklājām, ka ilgdzīvotāji koncentrējas uz savu dzīvi un mīļoto cilvēku dzīvi, nevis uz problēmām, kas ir ārpus viņu kontroles,” skaidro Meijers.

Turklāt ilgdzīvotājus dažādās valstīs vieno arī tas, ka viņi nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, izjūt spēcīgu kopienas sajūtu un ir atteikušies no smēķēšanas, norāda uztura speciāliste Eimija Deivisa. Taču īpaši uzmanību piesaista tieši viņu uzturs.

“Daži uztura paradumi, kas novēroti ilgdzīvotāju vidū, paredz bagātīgas brokastis, galvenokārt augu valsts produktu lietošanu, izvairīšanos no straujas svara samazināšanas diētām, mērenu alkohola un saldumu lietošanu,” skaidro Deivisa.

Ņemot to vērā, eksperti nosaukuši 8 produktus, kas visbiežāk sastopami ilgdzīvotāju uzturā.

