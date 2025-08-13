Sievietes māja izpostīta ugunsgrēkā, bet viena lieta ironiskā kārtā palika pilnīgi neskarta 0
Kāda sieviete, kuras māja aizdegās, kamēr viņa bija atvaļinājumā, bija satriekta, kad lielākā daļa viņas mantu tika iznīcinātas, taču viena ironiska lieta palika neskarta.
Ar notikušo viņa dalījās savos sociālajos tīklos. Negaidītā uguns nelaimē tika iznīcināta viņas divstāvu māja. Sieviete tajā brīdī atradās atvaļinājumā Francijā: “Man piezvanīja, sakot, ka mana māja deg.”
“Esmu mājas īpašniece, tā bija apdrošināta – ugunsgrēks bija nejaušs un nebija izraisīts elektrības problēmu dēļ,” viņa turpināja.
Par laimi neviens uguns traģēdijā nav cietis un visi dzīvnieki tika izglābti.
Taču, daloties ar video fragmentiem no izpostītās mājas, sieviete atklāja, ka ir pārsteigta par vienu lietu.
Ironiskā kārtā viena no lietām, kas vispār necieta, bija čupa ar malku, kas atradās mājā. Pārējās sievietes mantas uguns nesaudzēja.