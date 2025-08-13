#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Sievietes māja izpostīta ugunsgrēkā, bet viena lieta ironiskā kārtā palika pilnīgi neskarta 0

LA.LV
13:51, 12. augusts 2025
Stāsti Pieredze

Kāda sieviete, kuras māja aizdegās, kamēr viņa bija atvaļinājumā, bija satriekta, kad lielākā daļa viņas mantu tika iznīcinātas, taču viena ironiska lieta palika neskarta.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Kā sadedzināt savu “riepiņu” 4 nedēļu laikā: 7 veselīgas uzkodas
Kokteilis
Vērsis – pazemība, Jaunava – uzticība: mācība, kas šajā dzīvē tev jāapgūst, lai būtu laimīgs
Pēc 13 gadu pārtraukuma pasažieru lidmašīnas atkal lidos uz vienu no bīstamākajām pilsētām pasaulē
Lasīt citas ziņas

Ar notikušo viņa dalījās savos sociālajos tīklos. Negaidītā uguns nelaimē tika iznīcināta viņas divstāvu māja. Sieviete tajā brīdī atradās atvaļinājumā Francijā: “Man piezvanīja, sakot, ka mana māja deg.”

“Esmu mājas īpašniece, tā bija apdrošināta – ugunsgrēks bija nejaušs un nebija izraisīts elektrības problēmu dēļ,” viņa turpināja.

CITI ŠOBRĪD LASA
Veselam
Cik bieži patiesībā jāmazgā mati: kļūda, ko pieļauj daudzi
“Tā būs ērta izeja no situācijas!” Kremļa padomnieks nosauc Putina nosacījumus pamieram
“Vašingtona to uzskata par “godu”!” Izziņota vieta, kur notiks Trampa un Putina tikšanās

Par laimi neviens uguns traģēdijā nav cietis un visi dzīvnieki tika izglābti.

Taču, daloties ar video fragmentiem no izpostītās mājas, sieviete atklāja, ka ir pārsteigta par vienu lietu.

Ironiskā kārtā viena no lietām, kas vispār necieta, bija čupa ar malku, kas atradās mājā. Pārējās sievietes mantas uguns nesaudzēja.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Jūrmalā blakus muzejam “Aspazijas māja” lielā platībā degusi dzīvojamā ēka
Nogalināja divus cilvēkus un pēc tam aizdedzināja māju. Šausmu stāsts no Dobeles
FOTO. Salaspiliešus naktī uzmodina neizturami dūmi – deg rindu mājas: cilvēks gājis bojā, ģimenes palikušas bez pajumtes
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.