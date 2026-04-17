Foto. pexels-cottonbro

Uzlauzta vietne “Booking.com”. Kas notiks ar tavām nākotnes rezervācijām? 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
6:33, 17. aprīlis 2026
Ziņas Ekonomika

Viesnīcu rezervēšanas pakalpojuma sniedzējs Booking.com ir brīdinājis lietotājus par iespējamu datu noplūdi, ziņo raidsabiedrība BBC News. Uzņēmums skaidro, ka trešās personas, iespējams, ir ieguvušas neatļautu piekļuvi informācijai, kas saistīta ar iepriekšējām un turpmākajām rezervācijām.

Saskaņā ar provizoriskiem datiem, tas ietver lietotāju kontaktinformāciju – vārdus, e-pasta adreses, tālruņu numurus, kā arī ceļojuma informāciju. Vienlaikus Booking.com uzsver, ka klientu finanšu dati, tostarp bankas dati, netika apdraudēti.

Kā zināms, eksperti daudzās jomās fiksē krāpniecisku darbību pieaugumu. Noziedznieki izmanto iegūtos datus, lai uzdotos par viesnīcas darbiniekiem vai klientu apkalpošanas speciālistiem. Aizbildinoties ar problēmām ar rezervāciju, viņi mēģina pārliecināt lietotājus pārskaitīt naudu vai sniegt papildu informāciju.

Līdzīgas shēmas ir pastāvējušas arī iepriekš, taču datu noplūde padara tās daudz bīstamākas. Piekļuve reāliem ceļojumu datiem ļauj krāpniekiem rīkoties precīzāk – viņi var norādīt pareizos datumus, atrašanās vietas un kontaktpersonas, kas liek viņu ziņojumiem izskatīties pēc rutīnas saziņas ar pakalpojumu, vēstīts publikācijā.

Uzņēmums aicinājis lietotājus būt piesardzīgiem un ņemt vērā pikšķerēšanas riskus. Booking.com atgādināja, ka pakalpojums nepieprasa bankas kartes datus un neprasa pārskaitījumus, izmantojot e-pastu, tūlītējos ziņojumapmaiņas pakalpojumus vai īsziņas.

Datu noplūdes – jauni draudi un brīdinājumi

Eiropas Komisija nesen brīdināja, ka līdz 2030. gadam visas paroles un šifrēšanas sistēmas varētu tikt uzlauztas, pateicoties superdatoru attīstībai un uzlabošanai. Tas rada liela mēroga zādzību risku ne tikai personas datiem, bet arī informācijai par bankas darījumiem, sarakstēm un valdības iestāžu oficiālajiem dokumentiem.

Jau vēstīts, ka aizvadītā gada neuzticamāko paroļu globālā reitinga augšgalā ir kombinācija “123456”. Otrajā vietā ir parole “admin”, savukārt ASV tā ieņem pirmo vietu. Sarakstu papildina secības “1234” variācijas un klasiskais vārds “Password”. Eksperti iesaka lietotājiem būt atbildīgākiem ar personisko informāciju.

Tēmas
Pievieno LA.LV
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.