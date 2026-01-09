5 minūšu noteikums: katram mobilā tālruņa lietotājam būtu jāzina šis vienkāršais triks, kā pasargāt savus datus no hakeriem 0
Mūsdienās mūsu digitālās ierīces ir pastāvīgā kiberuzbrukumu riskā. Viedtālruņi glabā daudz personīgas informācijas – bankas datus, privātas sarakstes un citus sensitīvus datus. Tieši tāpēc ir svarīgi domāt par vienkāršiem, bet efektīviem veidiem, kā pasargāt savu informāciju. Dāņu tehnoloģiju portāls Trend.dk iesaka vienkāršu un reizē diezgan neparastu veidu, kā pasargāt savu ierīci no krāpniekiem, vēsta ārzemju mediji.
Eksperti iesaka katru dienu pilnībā izslēgt savu telefonu vismaz uz piecām minūtēm. Šajā īsajā laikā tiek pārtraukta iespējamo kiberuzbrukumu piekļuve, jo daudzas ļaunprogrammatūras darbībai nepieciešams aktīvs interneta savienojums. Ierīces īslaicīga izslēgšana un pēc tam atkal ieslēgšana pārtrauc potenciālos kanālus, pa kuriem hakeri varētu piekļūt jūsu personīgajiem datiem, un vienlaikus aizver pagaidu drošības caurumus, kas var rasties darbības laikā.
Pat Austrālijas premjerministrs Entonijs Albanīzs 2023. gadā ieteica saviem pilsoņiem šo vienkāršo ikdienas ieradumu, sakot: “Izslēdziet savu telefonu katru vakaru vismaz uz piecām minūtēm. Dariet to ik pēc 24 stundām, kamēr darāt kaut ko citu, piemēram, tīriet zobus vai nodarbojaties ar ikdienas darbiem.” Šī prakse palīdz uzturēt ierīces drošību un samazina iespējamību, ka jūsu dati nonāks svešās rokās.
Tomēr eksperti uzsver, ka šī metode nespēj pilnībā pasargāt no hakeru uzbrukumiem. Modernas ļaunprogrammatūras un spiegošanas programmas dažkārt atkal aktivizējas pēc viedtālruņa restartēšanas, tāpēc svarīgi ievērot arī citus drošības pasākumus. Piemēram, izmantojiet tikai šifrētas ziņojumapmaiņas lietotnes, regulāri atjauniniet operētājsistēmu, rūpīgi izvērtējiet lietotņu pieprasītās piekļuves un neaizmirstiet par autentifikācijas kodu drošību.
Apvienojot īslaicīgu ierīces izslēgšanu ar pārdomātu datu aizsardzību, jūs būtiski samazināt kiberuzbrukumu risku un aizsargājat savus datus.