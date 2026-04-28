Rietumu Banka piešķir 17 miljonu eiro finansējumu lauksaimniecības uzņēmuma Grow Energy attīstībai
Rietumu Banka ir piešķīrusi 17 miljonu eiro finansējumu Grow Energy uzņēmumu grupas attīstībai. Darījumā kā papildu aizņēmēji piedalās arī saistītie uzņēmumi Lādes piens un Ecofuels.
Grow Energy ir Latvijā, Limbažu novadā, bāzēts uzņēmums, kas darbojas atjaunojamās enerģijas un lauksaimniecības sektoros, integrējot biometāna ražošanu, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārstrādi un piena lopkopību vienotā ražošanas modelī.
Kopējais finansējuma apjoms ietver vairāk nekā 9 miljonu eiro refinansēšanu, kā arī mazākuma akcionāru daļu izpirkšanu saistītajos uzņēmumos aptuveni 7,4 miljonu eiro apmērā. Šis darījums ļauj konsolidēt īpašuma struktūru un nodrošina efektīvāku uzņēmuma stratēģijas īstenošanu nākotnē.
“Rietumu Bankas ilgtermiņa stratēģija paredz mērķtiecīgu atbalstu ilgtspējīgiem un zaļās enerģijas projektiem, veicinot atjaunīgo resursu izmantošanu un efektīvu aprites ekonomikas principu ieviešanu. Grow Energy attīstītais modelis sniedz būtisku ieguldījumu Latvijas enerģētiskajā neatkarībā un stiprina ekonomikas izaugsmi. Rietumu Banka kā finanšu partneris augstu vērtē uzņēmuma stratēģisko redzējumu, spēju attīstīt inovatīvus risinājumus un ilgtermiņa pieeju biznesa izaugsmei,” uzsver Rietumu Bankas valdes loceklis un Kredītu pārvaldes vadītājs Artūrs Jukšs.
Galvenais aizdevuma nodrošinājums ir nozīmīgi nekustamā īpašuma aktīvi, tostarp ražotne ar sašķidrinātā biometāna ražošanas jaudu līdz 9 tonnām dienā, kas ir viena no dažām šāda veida rūpnīcām reģionā. Tāpat nodrošinājumā ietilpst dzīvnieku izcelsmes atkritumu pārstrādes iekārta un saistītā tehniskā infrastruktūra, viena no lielākajām piena lopkopības fermām Latvijā ar aptuveni 1800 govīm, kā arī vairāk nekā 1500 hektāru lauksaimniecības zemes.
“Biometāna ražošana no vietēji pieejamiem organiskajiem resursiem ļauj pārvērst saimniecībā radītos blakusproduktus enerģijā, ko izmanto gan transportā, gan saimniecībā, vienlaikus samazinot atkarību no fosilajiem resursiem. Rietumu Bankas piešķirtais finansējums palīdz īstenot mūsu uzņēmuma ilgtermiņa attīstības stratēģiju, tādējādi stiprinot integrēto biometāna un lauksaimniecības darbības modeli,” saka Grow Energy ražotnes vadītājs Kārlis Bunduls.
Par Rietumu Banku
Rietumu Banka ir lielākā Latvijas kapitāla banka un viena no lielākajām bankām Baltijas reģionā. Bankas darbība ir vērsta uz Latvijas, kā arī citu Baltijas un Eiropas valstu lielu un vidēju uzņēmumu, un turīgu privātpersonu apkalpošanu. Bankas klienti ir uzņēmumi, kas strādā tādās nozarēs kā zaļā enerģija, pārtikas un preču ražošana, komerciālā un dzīvojama nekustamā īpašuma attīstīšana, celtniecība, importa un eksporta darījumi, loģistika, tirdzniecība, finanšu pakalpojumi, tehnoloģijas u.c.
Par Grow Energy:
Grow Energy SIA ir ilgtspējīgas enerģijas uzņēmums, kas apvieno biometāna ražošanu ar lauksaimniecību, pārvēršot organiskos atkritumus augstas pievienotās vērtības enerģijā. Uzņēmums ražo biometānu transporta degvielai (bio-LNG un CNG) un elektroenerģijai, nodrošinot zemu emisiju risinājumus enerģētikas un mobilitātes sektoros. Grow Energy darbības pamatā ir aprites ekonomikas principi un mērķis veicināt ilgtspējīgas enerģētikas attīstību Latvijā un eksporta tirgos.