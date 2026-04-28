"Tad kāda jēga maksāt?" Sievietei sabiedriskajā transportā izvēršas nepatīkams strīds ar kontrolieriem
Braucieni sabiedriskajā transportā mēdz būt dažādi, lai arī reizēm jūties kā godīgs cilvēks, kurš, iekāpjot, iegādājas biļeti un ievēro visus pārējos noteikumus, tehnoloģijas un sistēmas var izspēlēt dažādus negaidītus pavērsienus. Tā noticis arī kādai sievietei.
Iekāpj suņi un grib, lai maksāju 15 eiro sodu, jo viņu pārbaudāmajā uzrādās, ka biļete nederīga! Tad kāda jēga būt godīgai, maksāt, ja vienalga paliek, ka neesi maksājis un grib, lai maksāju sodu!”
Janai ne visai patīk autores izvēlētais apzīmējums: “Nevis iekāpj “suņi”, bet darbinieki, kas pilda savu darbu. Ja ir radies pārpratums, tad tas ir jārisina, bet, redzot pēc jūsu izpausmes šeit, vienīgais, ko jūs mākat, ir nozākāt citus, nevis situāciju risināt.”
Arī Diāna nostājas “Rīgas satiksmes” darbinieku pusē: “Ne jau tās sievietes atbild par to aplikāciju, kāpēc uzreiz suņi? Skaties no viņu skata punkta, viņas jau nezina, ka tu noskenēji. Ja viņām uzrādās, ka neder vai nav, to var kaut kā mierīgi izrunāt. Sodu nemaksā, chill, jā, ir nepatīkami, bet nevajag sprēgāt uzreiz.”
Arī Madara iedrošina cīnīties: “Viņi var uzlikt sodu, bet to var arī apstrīdēt pēc tam, un nebūs jāmaksā, ja tev ir taisnība.”
Kāpēc tādas situācijas rodas?
Komentāru sadaļā ir ko teikt arī “Rīgas satiksme” pārstāvjiem: “Brīdī, kad tālrunī iegādātā biļete tiek reģistrēta, koda biļetes autorizācija tiek apstiprināta 20 sekunžu laikā no veiksmīgas kvadrātkoda nolasīšanas brīža.
Ja braucienu reģistrējāt uzreiz pēc iekāpšanas, bet tas nenostrādāja, lūdzu, atsūtiet mums savu tālruņa numuru, lai varam pārbaudīt informāciju sistēmā.
Kontrolieri ir mūsu kolēģi, kuri veic savu tiešo darbu un pārbauda, lai visi pasažieri reģistrētu braucienu.”
