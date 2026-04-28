"Tad kāda jēga maksāt?" Sievietei sabiedriskajā transportā izvēršas nepatīkams strīds ar kontrolieriem

8:18, 28. aprīlis 2026
Braucieni sabiedriskajā transportā mēdz būt dažādi, lai arī reizēm jūties kā godīgs cilvēks, kurš, iekāpjot, iegādājas biļeti un ievēro visus pārējos noteikumus, tehnoloģijas un sistēmas var izspēlēt dažādus negaidītus pavērsienus. Tā noticis arī kādai sievietei.

Sociālo mediju platformā “Threads” viņa raksta: “”Rīgas satiksme” izpaužas! Nopērku biļeti, reģistrēju! Man aplikācija rāda, ka viss labi – reģistrēta.

Iekāpj suņi un grib, lai maksāju 15 eiro sodu, jo viņu pārbaudāmajā uzrādās, ka biļete nederīga! Tad kāda jēga būt godīgai, maksāt, ja vienalga paliek, ka neesi maksājis un grib, lai maksāju sodu!”

Janai ne visai patīk autores izvēlētais apzīmējums: “Nevis iekāpj “suņi”, bet darbinieki, kas pilda savu darbu. Ja ir radies pārpratums, tad tas ir jārisina, bet, redzot pēc jūsu izpausmes šeit, vienīgais, ko jūs mākat, ir nozākāt citus, nevis situāciju risināt.”

Rūta norāda, ka transportā ir kamera, kurā var redzēt, vai un cikos piereģistrējāt savu biļeti. “Daži asprāši to dara tikai, ieraugot kontroli,” viņa paskaidro.

Arī Diāna nostājas “Rīgas satiksmes” darbinieku pusē: “Ne jau tās sievietes atbild par to aplikāciju, kāpēc uzreiz suņi? Skaties no viņu skata punkta, viņas jau nezina, ka tu noskenēji. Ja viņām uzrādās, ka neder vai nav, to var kaut kā mierīgi izrunāt. Sodu nemaksā, chill, jā, ir nepatīkami, bet nevajag sprēgāt uzreiz.”

Arī Madara iedrošina cīnīties: “Viņi var uzlikt sodu, bet to var arī apstrīdēt pēc tam, un nebūs jāmaksā, ja tev ir taisnība.”

Annai gadījies līdzīgi: “Man bija tāda pati situācija. Neko nezin, neko negrib zināt, kamēr mēģināju mierīgi izskaidrot, jau bāza termināli sejā. Samaksāju. Iesniedzu sūdzību ar visiem ekrānšāviņiem, cikos un ko noskenēju, cikos iekāpa utt. Atnāca e-pasts, ka lieta iesniegta, un gadu jau klusums.”

Kāpēc tādas situācijas rodas?

Komentāru sadaļā ir ko teikt arī “Rīgas satiksme” pārstāvjiem: “Brīdī, kad tālrunī iegādātā biļete tiek reģistrēta, koda biļetes autorizācija tiek apstiprināta 20 sekunžu laikā no veiksmīgas kvadrātkoda nolasīšanas brīža.

Diemžēl daļa pasažieru braucienu reģistrē tikai brīdī, kad ierauga kontroli, un šādā situācijā biļete nepaspēj autorizēties. Tāpēc aicinām biļeti reģistrēt uzreiz pēc iekāpšanas.

Ja braucienu reģistrējāt uzreiz pēc iekāpšanas, bet tas nenostrādāja, lūdzu, atsūtiet mums savu tālruņa numuru, lai varam pārbaudīt informāciju sistēmā.

Kontrolieri ir mūsu kolēģi, kuri veic savu tiešo darbu un pārbauda, lai visi pasažieri reģistrētu braucienu.”

Arī citiem lietotājiem bija viedoklis…

