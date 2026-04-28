Pēc aizvadītās nedēļas vairs nav nekādu šaubu, ka gaidāmās Saeimas vēlēšanas tiks zagtas. Varneši un viņu ieroču nesēji acīmredzot domā, ka no malas tas viss izskatās politiski atbildīgi, prasmīgi un kompetenti, taču šī pārliecība izriet no visautļautības un nesodāmības, ko politiskā elite ir piekopusi gadiem. Interesanti, ka viņi paši neredz, cik stulbi un primitīvi tas piepildās.
Kriminālprocess pret IT nozares kompāniju grupu par kaut kādu nelikumīgu vienošanos, apgūstot Eiropas naudas, tika uzsākts 2025. gada decembrī. Tā ir sakritība, ka dažas no tām firmām bija saslēgušas arī līgumus par darbiem vēlēšanu sakarā, tāpēc vajadzēja dažus mēnešus un vairākas nedēļas nogales neafišētos semināros, lai galvenie politiķi šo gadījumu iesaiņotu sev visvēlamākajā veidā.
Bet CVK vadītājs Zviedris to mierīgi stāstīja, īpaši akcentējot tā saukto programmēšanas sadaļu, kas, piemēram, izgāzās pērnvasar ar pašvaldību balsojumiem.
No Zviedra teiktā bija nepārprotams, ka visas sistēmas ir gatavas, tiek pārbaudītas, vēl tiks pārbaudītas, bet – CVK ir arī gatavi plānam B. Proti – ja vajadzēs, operatīvi realizēs manuālo koncepciju jeb balsu skaitīšanu ar rokām. Līdz aprīlim nebija neviena publiska mājiena, ka CVK cīnās ar viltīgajiem IT nozares kraukļiem.
Tas, kas notika tālāk, jau ir aprakstīts un zināms. Aizturēja un sameta cietumā uz pirmstiesas izmeklēšanas laiku vairākus IT uzņēmējus, tam visam piekarot klāt birciņas par vēlēšanu drošību un sliktajiem, bet prezidents kā pēc burvja mājiena dažās dienās dabūja līdz Saeimas balsojumam savu iegribu par balsu skaitīšanu ar rokām – lai gan šādam lēmumam nebija pat formāls iegansts, jo CVK tāpat ir tiesības pašiem izlemt, kā viņi skaita balsis. Tomēr nebija grūti pamanīt, ka ne jau par vēlēšanām ir stāsts, lai kā Rinkēvičs, Siliņa&Co ar savu partiju centās.
IT nozarē notika pārgrupēšanās ap tā saukto Elektronisko iepirkumu sistēmu (EIS) un tās slaveno katalogu. Tā kā sišanās ir par miljoniem, kas tiek dalīti bez konkursa, paņēmienus un metodes neizvēlējās. Tautai pameta vecu vistas kauliņu ar vēlēšanām un to zagšanu, bet paši sastājās ap svaigiem steikiem, kas gaidīja kārtējo bārbekjū apstrādi. Uzsveru vēlreiz – tas viss notika uz fona, kur CVK vadītājs visai Latvijai stāstīja, ka vēlēšanu procesa kārtošanas sakarā viss rit pēc plāna un nav nekāda apdraudējuma. To pašu Prezidentam stāstīja arī Satversmes aizsardzības biroja atbildīgie.
Lai lasītājam nebūtu ilūziju, noteikti jāpasaka, ka rafinētais paņēmiens ar EIS katalogu un tam piekrītošajām IT firmām, kas šaurā lokā bez jebkādiem konkursies un nolikumiem dala publisko kāpostu, nav bezpartejiska kustība.
Ja tagad sākušās kaislības, tad zirnekļi to dara visi kopā savā vienīgajā burkā, nevis te ir kaut kādi Eiropas prokuratūras nopelni. Kāds, acīmredzot, ticis apdalīts un, tautas valodā runājot, sacepās… Pilnīgi iespējams, ka cepiens turpinājās arī ieslodzījumu vietās, kur viens otrs esot sācis runāt vienkāršajā valodā. Tik skaidri un vienkārši, ka kriminālprocesā varētu nepietikt arī vietas uz apsūdzēto soliem. Ne jau tāpat vien kāda cita IT nozares karoga plēsēja pēkšņi sākusi pārstrukturizēties, līdz pat nosaukuma maiņai. Jo likmes kā Sicīlijas mafijā – ar sekām.
Tagad par pagājušo nedēļu. Ministrs Čudars ar skaļu bļīkšķi paziņoja, ka lauž līgumu ar vēlēšanu platformas izstrādātāju a/s RIX Technologies, jo “izpildītājs līdz pat šim brīdim nav izpildījis savas no darba uzdevuma izrietošās saistības.” Un vēl Čudars runāja par reputācijas riskiem, jo minētā akciju sabiedrība esot atrodama tajā bēdīgi slavenajā procesā, ko Eiropas prokuratūra noformēja pērnajā decembrī. Kurš melo?
CVK vadītājs līdz šim vairākkārt apgalvoja, ka nekādu problēmu ar vēlēšanu platformas izstrādi nav. Čudars tagad saka kaut ko citu. Vai līguma laušana paredz a/s RIX Technologies kādu kompensāciju? Vai, piemēram, soda naudu par neizpildīto? Nekas tāds netiek runāts. Arī minētā tiesa ar reputācijas nokrāsu vēl ir aiz kalniem un nav teikts, ka a/s RIX Technologies tajā tiks atzīti par vainīgajiem. Bet, varbūt līgumu lauž tāpēc, ka visi darbi ir paveikti un šis paņēmiens skar nevis konkrēto firmu, bet konkrēto partiju, kas aiz šīs firmas stāv? Ja ZZS pamētāja pirkstiņus Air Baltic sakarā, tad JV atbild ar pirkstiņiem a/s RIX Technologies virzienā – kas sēžot zemnieku labāko draugu pirmajā rindā. Arī Jēvē ir intereses IT kolhozā, par ko jums informēti ļaudis pastāsīt Vecrīgas kafejnīcās, kontekstam pieminot tādus tirgus spēlētājus kā SIA “ZZDats” vai SIA “Dativa” – kas esot viens un tas pats kantoris.
Tā kā ministrs Čudars bez partijas ziņas nedara neko, jautra izskatās arī tālākā perspektīve, kas viņam bija no lapiņas jānolasa. Pēc a/s RIX Technologies izmešanas no vēlēšanu aptveres, viņu vietā uzsāktos vai neuzsāktos darbus pabeigšot valsts kapitālsabiedrības “TET”, LMT un… “Latvijas valsts meži”. Neprasiet, ko tur dara meži. Interesanti, ka valstī ir tāda kārtība, ka minētajiem uzņēmumiem ir liekas programmēšanas izstrādes jaudas, lai sniegtu ārpakalpojumu. Vēl gan līgumi ar šiem nav noslēgti, bet pats fakts vien, ka šāds trījūgs jau mīņājas pie vēlēšanu siles – nav maznozīmīgs. Kas vēl interesanti: kāda nevalstiskā sektora vadošā pētniece labas pārvaldības jautājumos, jau publiski taurē, ka to trīs uzņēmumu piedāvājums esot lētāks nekā iepriekšējiem. Kā viņa to zina?
Kādu otrā vai trešā plāna lomu viņa spēlē visā izrādē, jo tas ir redzams ar neapbruņotu aci, ka konkrēta nevalstiskā ķēkša, ko regulāri stumj iekšā kā eksperti pie publiskās domas veidošanas stāstiem, ļoooooti azartiski piesedz konkrētas partijas sasmērētos pirkstu galus tieši vēlēšanu sakarā.
Acīmredzot, šādā stilā gaidot rudeni, var interpretēt situācijas pēc vajadzības. Turklāt, ļoti gaumīgi taču izskatās vēlēšanu drošības kompenente, ko daži labi apspriež pat pie gleznainā Komo ezera, tur tālajā Itālijā. Iesaistot sacīkšu gaitā jaunus skrējējus ar valsts kapitāla uzlīmēm, politiskā vara mums stāsta, ka tas saistīts ar “nepieciešamību nodrošināt stabilu un drošu tehnoloģiju risinājumu vēlēšanu procesam.” To stāsta tie paši cilvēki, kas vēlēšanu procesa nodrošināšanai pirms tam mērķtiecīgi neizvēlējās “drošās” valsts kapitālsabiedrības. Tātad – apzināti mūs visus maldināja un krāpa? Vai kāds par šo bezrūpību no valsts pārvaldes puses jau sācis meklēt sava advokāta telefona numuru? Un, ko darīs, ja cita valsts kapitālsabiedrība šo dāvināto iepirkumu apstrīdēs – jo visur jau var atrast pa kādam aitišņikam, kas spēj pacelt vienkāršo vēlēšanu procedūru?
Nekas vēlēšanu sakarā nenotiek nejauši, ieskaitot prezidenta mēģinājumu stostīties Nacionālās drošības padomes sēdē, kur viņš saka, ka “skaidrībai par visu sistēmu izmantojamību ir jābūt līdz šī gada 1. maijam.” Bet, pats galvenais – “padome akcentēja katras iesaistītās institūcijas kompetenci, atklāta dialoga un sadarbības nepieciešamību.” Vai Edgars jau aizmirsis Saeimas balsojumu, ka balsis skaitīs ar rokām? Vai viņš ir palaidis garām, ka CVK nav nekādu problēmu sarīkot drošas un godīgas vēlēšanas – kā viņi nenogurstoši apgalvo? Vai viņš lasa ziņas, ka daži no viņa partijas par vēlēšanu zagšanas tematu nezin kāpēc brauc komandējumos uz ārzemēm – no tā paši kaunoties… Kāpēc aiz vēlēšanu stāsta tik uzstājīgi grib paslēpt EIS skandalozo gadījumu? Tad, par ko viss šis ir patiesībā?
Ar izdomātas problēmas imitāciju. Varbūt ordeņu kapituls jau ir saņēmis pirmos iesniegumus – kam piešķirt uz nākamajiem valsts svētkiem nozīmītes par Saeimas vēlēšanu glābšanu… Bet, varbūt kāds jau ir pierakstījies rindā uz EIS kataloga nākamajiem miljoniem, ko šajās dienās vajadzētu savākt?