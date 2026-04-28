Vladimirs Putins
Foto. Scanpix/LETA/Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Bez revolūcijas un bez trokšņa: kā varētu notikt varas maiņa Krievijā 0

7:18, 28. aprīlis 2026
Z blogeris Iļja Remeslo atklāja scenāriju, kā Vladimirs Putins tiks “klusi” noņemts no Kremļa. No psihiatriskās slimnīcas atbrīvotais Z propagandists Iļja Remeslo paziņoja, ka Vladimira Putina tuvākie līdzgaitnieki viņu ienīst un gatavo “klusu” apvērsumu.

Krievijas Federācijā turpina risināties notikumi, kas vēl pirms dažiem mēnešiem šķita nereāli. Z blogeri, rakstnieki, kara korespondenti un citi propagandisti burtiski katru dienu kritizē Vladimira Putina vadīto Krievijas valdību.

Kā ziņo Dialog.UA, Z blogeris Iļja Remeslo, kurš nesen atbrīvots no psihiatriskās slimnīcas, turpina kritizēt Kremļa diktatoru. Nesenā intervijā ar žurnālisti viņš tieši paziņoja, ka pie visām mūsdienu Krievijas problēmām ir vainojams tikai viens cilvēks – Putins.

Pēc viņa teiktā, viņš nav vienīgais, kas pauž šo viedokli, bet arī daudzi cilvēki prezidenta tuvākajā lokā, tostarp viņa administrācijas locekļi. Remeslo ir arī pārliecināts, ka Putina liktenis ir iepriekš paredzams: nākamo pāris gadu laikā Maskavā notiks daži “klusi” notikumi, kuru rezultātā valstī mainīsies vara.

Vienlaikus blogeris precizēja, ka šī nebūs liela revolūcija vai militārs apvērsums, kādu plānoja Prigožins. Tas notiks gandrīz nemanāmi, bet galu galā vara nonāks citu cilvēku rokās.

Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām, ka Krievijas elite ir neapmierināta ar Putinu un karu Ukrainā: “Pietiek jau, esam karojuši gana ilgi.” Finanšu un politiskā elite Krievijā pirmo reizi atklāti kritizē Kremli un pašu Putinu, sistēmā jau redzamas plaisas.

Putina reitings samazinājies līdz 65,6% – tas ir zemākais rādītājs kopš kara sākuma, par 12 procentpunktiem mazāk nekā janvārī. Šos datus fiksējis valsts socioloģiskais centrs, taču realitātē tie varētu būt vēl sliktāki.

Neapmierinātība ir ļoti augsta. Kāda Krievijas amatpersona, kura vēlējusies palikt anonīma, atzina: “Visiem šķiet, ka tas ilgst ilgāk nekā Lielais Tēvijas karš – un tajā pašā laikā mēs nespējam ieņemt nevienu reģionu.” Cits amatpersona izteicies vēl tiešāk: “Pietiek jau. Jūs esat karojuši pietiekami ilgi.”

