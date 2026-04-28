VIDEO. Putins pametis veselu pilsētu? Krievi ir panikā par situāciju Tuapsē 0
Vietējie iedzīvotāji sūdzas par varas iestāžu bezdarbību laikā, kad situācija kļuvusi kritiska. Pēc kārtējā Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukuma stratēģiski svarīgiem objektiem Tuapses vietējie iedzīvotāji ziņo par pieaugošu satraukumu. Par to platformā “Telegram” vēstījis Ukrainas aktīvists Sergejs Sternenko.
Pēc viņa teiktā, pilsētas iedzīvotāji jūtas bez atbalsta no centrālās varas un arvien vairāk pauž bažas par drošību pēc trešā uzbrukuma nedēļas laikā.
Iedzīvotāji ziņo par ugunsgrēku naftas pārstrādes rūpnīcā, kura dēļ apkārtnē izplatījies piesārņots gaiss. Tomēr vietējās varas iestādes nav izsludinājušas ārkārtas stāvokli un nav sniegušas plašāku informāciju par iespējamo ietekmi uz vidi.
“Man tikko bija panikas lēkme, tas viss ir tik biedējoši un skumji. Un man ir apnicis,” soctīklos rakstīja kāds pilsētas iedzīvotājs.
Pēc neoficiālas informācijas, uzbrukumā varētu būt izmantoti vairāki desmiti dronu. Tikmēr ugunsgrēks pilsētā turpinās, un tiešsaistē tiek publicēti video, kuros redzami dūmi un liesmas.
🔴 Rusya'nın Tuapse petrol rafinerisi, gece boyunca Ukrayna dron saldırısının ardından bu sabah kontrolsüz bir şekilde yanıyor.
Yerel halk, ek petrol depolama tanklarının patladığını bildiriyor. pic.twitter.com/YXKbQ2nKuQ
— ORTADOĞU (@ortadogu2110) April 28, 2026