Rīgā ierobežos satiksmi NATO ārlietu ministru sanāksmes laikā







NATO ārlietu ministru sanāksmes laikā Rīgā tiks slēgta satiksme un aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana pie “ATTA centrs” ēkas Krasta ielā 60, kā arī vairākās ielās Rīgas vēsturiskajā centrā un pie VEF Kultūras pils, aģentūru LETA informēja Rīgas domes komunikācijas pārvalde.

Nepieciešamības gadījumā atstātie transportlīdzekļi tiks pārvietoti uz tuvāko stāvēšanai atļauto vietu. Sabiedriskā transporta un gājēju satiksme pie delegācijas pārstāvju apmeklējamiem objektiem tiks regulēta atbilstoši nepieciešamībai.

Līdz 2.decembra plkst.17 pie “ATTA centra”, kā arī piebraucamajos un apbraucamajos ceļos, aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana. Savukārt transportlīdzekļu satiksme ap Krasta ielu 60 ir slēgta līdz 2.decembra plkst.17.

No 28.novembra plkst.22 līdz 1.decembra plkst.20 apstāties un stāvēt aizliegts Aspazijas bulvāra abās pusēs, posmā no Kaļķu ielas līdz Teātra ielai un Teātra ielā, posmā no Aspazijas bulvāra līdz Vaļņu ielai, kā arī Krasta ielas vietējās satiksmes joslā, posmā un virzienā no Ogres ielas līdz Grebenščikova ielai.

No 29.novembra plkst.7 līdz 1.decembra plkst.20 satiksmes ierobežojumi būs spēkā Elizabetes ielas kreisajā pusē, posmā no Baznīcas ielas līdz Brīvības bulvārim, un Baznīcas ielas abās pusēs, posmā no Elizabetes ielas līdz Dzirnavu ielai, kā arī Raiņa bulvāra kreisajā pusē 30 metru garā posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas un posmā no ēkas Raiņa bulvārī 4 līdz Reimersa ielai.

Aizliegums būs spēkā arī Reimersa ielas abās pusēs, Jēkaba ielas abās pusēs, posmā no Torņa ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, autostāvvietās pie ēkām Jēkaba ielā 20/22 un Torņa ielā 4, kā arī Torņa ielas labajā pusē, posmā no ēkas Pils laukumā 2 līdz Noliktavas ielai, un Pils laukuma ielas abās pusēs, posmā no Torņa ielas līdz Mazajai Pils ielai.

Šajā laikā apstāšanās un stāvēšana aizliegta arī Noliktavas ielas labajā pusē, posmā no Torņa ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, un Elizabetes ielas kreisajā pusē, posmā no Tērbatas ielas līdz Krišjāņa Barona ielai, kā arī Dzirnavu ielas labajā pusē, posmā no Zaļās ielas līdz Antonijas ielai, un Zaļās ielas kreisajā pusē, 30 metru garā posmā no Dzirnavu ielas virzienā uz Melngalvju ielu.

No 29.novembra plkst.7 līdz 1.decembra plkst.20 apstāšanās un stāvēšanas aizliegums būs spēkā arī Kungu ielas labajā pusē, posmā no Svaru ielas līdz Grēcinieku ielai un Grēcinieku ielas labajā pusē, 50 metru garā posmā no Kungu ielas virzienā uz 11. novembra krastmalu, kā arī Brīvības bulvāra labajā pusē, posmā no Baumaņa skvēra līdz Elizabetes ielai.

No 29.novembra plkst.22 līdz 30.novembra plkst.17 tiks slēgta autostāvvieta pie ēkas Ropažu ielā 2.

No 29.novembra plkst.22 līdz 1.decembra plkst.20 apstāšanās un stāvēšana būs aizliegta Kalpaka bulvāra kreisajā pusē, posmā no Reimersa ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, un Kuģu ielas abās pusēs, posmā no Trijādības ielas līdz ēkai Kuģu ielā 15, kā arī Dzirnavu ielas kreisajā pusē, posmā no Zaļās ielas līdz Antonijas ielai un 11. novembra krastmalas labajā pusē, posmā no 13. janvāra ielas līdz Mārstaļu ielai un Vaļņu ielas abās pusēs, posmā no Audēju ielas līdz ēkai Vaļņu ielā 49.

No 28. novembra plkst.22 līdz 1.decembra plkst.20 tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme un transportlīdzekļu piekļuve īpašumiem Krasta ielas vietējās satiksmes joslā, posmā un virzienā no Ogres ielas līdz Grebenščikova ielai, un sabiedriskā transporta un gājēju satiksme pie sanāksmes pārstāvju apmeklējamiem objektiem tiks regulēta atbilstoši nepieciešamībai.

No 29.novembra plkst.7 līdz 30.novembra plkst.17 tiks slēgta gājēju, velosipēdistu un elektroskrejriteņu kustība Liepu alejā, pie ēkas Brīvības bulvārī 36.