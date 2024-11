Telefonsarunā jaunievēlētais ASV prezidents Donalds Tramps interesējās, kāds ir Latvijas redzējums par situāciju reģionā, arī kontekstā ar Ukrainu, trešdien pēc tikšanās ar premjeri Eviku Siliņu (JV) žurnālistiem pastāstīja Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš uzsvēra, ka tā bija laba, lieliska un sirsnīga saruna, kuras laikā Rinkēvičs apsveicis Trampu ar ievēlēšanu ASV prezidenta amatā. Puses pārrunāja valstu divpusējās attiecības, sadarbību aizsardzības jomā un ekonomikā, īpaši enerģētikā.

Tāpat runāts par jautājumiem, kas saistīti ar NATO, tostarp aizsardzības izdevumiem un par ASV līderību. Rinkēvičs akcentēja, ka ASV līderība ir kritiska šajā situācijā. Valsts prezidents klāstīja, ka puses vienojās, ka gan NATO, gan divpusēji ASV un Latvija būs cieši sabiedrotie un Latvija ir gatava šīs labās attiecības, kādas ar ASV bijušas līdz šim, turpināt.

Aicināts komentēt Trampa nostāju vairākos jautājumos, tostarp par tādiem, kas saistīti ar Ukrainu, Valsts prezidents norādīja, ka visu, ko viņš par šo telefonsarunu ir gribējis pateikt, ir jau pateicis, un sarunas detaļas neplāno atklāt. Valsts pirmā persona uzsvēra, ka jaunievēlēto ASV prezidentu interesēja Latvijas viedoklis par situāciju reģionā, arī kontekstā ar Ukrainu, taču vairāk runa ir par to, kādus lēmumus pieņems jaunā ASV administrācija.

Had an excellent 📞 call with US President-elect @realDonaldTrump, congratulated him on impressive electoral victory, discussed defense cooperation, US leadership in NATO, Ukraine, great friendship between Latvia and US. Thank you, Mr President-elect 🇱🇻🇺🇸

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 19, 2024