“Tie viedokļi, kas visbiežāk izskan un ir redzami, ir divi – viens saistīts ar šo finansējuma aspektu,” TV24 raidījumā “Ziņu TOP” komentāru par to, kāpēc, viņaprāt, par skolotāju strādāt ir grūti, sniedz Kristaps Zaļais, Laurenču sākumskolas direktors, RSU docents un Siguldas novada domes deputāts (NA/LRA/LZP).

Ja mēs gribam labākos speciālistus, tas paredz arī finansiālo atalgojumu, jo citādi ir grūti atrast pamatojumu un aicinājumu strādāt šajā profesijā, ja var aiziet uz privāto sektoru un nopelnīt. “Tas, protams, ir forši, ja viņi to var izdarīt, bet tas ir mazliet skumji, ka mēs darām to, nevis viņus loģiski atalgojam par paveikto un to, ko viņi dara,” uzskata direktors.

“Mēs varētu aiziet jebkurā auditorijā un pajautāt “cik no jums grib labākos skolotājus saviem bērniem” – tur visi pacels rokas. Un tad paprasīs “cik no jums ir gatavi aiziet uz skolu, lai būtu tie labie skolotāji”, un tad jūs varat apskatīties, cik maz pacels to roku,” viņš ieskicē situāciju.

Un otrs aspekts, kas ir aktuāls it īpaši šajā laikā, ir prestiža jautājums. Pārmetumi sabiedrībā bieži vien ir vērsti pret medicīnas darbiniekiem, bet arī skolotājiem ir nācies saņemt gana daudz – nosodījumu, neskaidrību, nesapratni.

“Visu cieņu jebkuram, kurš šajā brīdī strādā skolā vai vēlas uzsākt darbu skolā. Un to nepalīdzēs, kā es teicu, reklāmas kampaņa. Mums ir fundamentāli jāskatās un jāmaina par to, kā mēs vispār finansējam šo sektoru un maksājam atalgojumus skolotājiem. Mums ir fundamentāli jāpārdomā, kā dabūt labākos profesionāļus par skolotājiem, kā noturēt tos, kas ir, un kopumā, kā mums vispār celt prestižu.”