Kad oktobris apvieno krāsainās lapas, kafijas aromātu un jauno rudens modes kolekciju pieplūdumu, ir pienācis brīdis sakārtot garderobi. No faktūrām līdz formām, no krāsu kombinācijām līdz aksesuāru spēlei – 2025. gada rudenim piemīt savs raksturs, un tas noteikti nebūs garlaicīgs.
Rūtiņas visos virzienos: vairāk ir vairāk
Šosezon rūtiņu raksts ir kā rudens lapas – visur. Tā vairs nav tikai klasiska rudens vēsma – rūtiņas kļuvušas par dominējošo motīvu, kas tiek nēsāts drosmīgi, daudzslāņaini un ar pilnu pārliecību. Ja tu domāji, ka viens rūtains apģērba gabals ir gana – padomā vēlreiz. Tieši rūtiņu miksēšana vienā tēlā ir viens no stilīgākajiem gājieniem. Meklē veidus, kā apvienot dažādu rūtiņu apdrukas vienā ansamblī – piemēram, klasisks žaketes kostīms ar citu toņu rūtainu šalli vai somiņu. Šis ir brīdis, kad klasika iegūst jaunu, drosmīgāku elpu.
Intīmais kļūst publisks – mežģīņu tops, kas der gan miegam, gan vakariņām pilsētā.
Krekli un topi mežģīņu apakšveļas stilā ir drosmīgi ieņēmuši vietu modes pasaulē. Apakšveļas stilistikā ieturēti topi un krekli piešķir tēlam smalki-pavedinošu noti. Bet, apvienojot ar žaketi vai rūtainu bikškostīmu, kļūst par pārliecinošu tērpu, kas lieliski iederēsies gan birojā, gan brīvajā laikā.
Un tieši šeit slēpjas šī trenda burvība – mežģīņu tops ir tas retais modes elements, kas der gan gulēšanai, gan iziešanai ārpus mājas.
To spilgti apliecina desmit tendences, kuras šajā sezonā izceļ tirdzniecības centra “Domina Shopping” oficiālā stiliste Jūlija Zolberga, norādot – tās nevajag ievērot, ja nav vēlmes būt stilīgai!