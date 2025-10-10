10 nagu laku toņi, ar kuriem tu būsi topā šogad rudenī 0
Oficiāli sagaidīts rudens, kas nozīmē, ka ir laiks nomainīt krēmīgos pasteļtoņus un košos akcentus pret oktobra un rudens nagu laku toņiem, kas ir noskaņām bagāti, piesātināti un pilni dziļuma. Jaunā sezona piedāvā dažus no skaistākajiem toņiem, kas iedvesmojas no zemes. Lai smeltos idejas nākamajai manikīra reizei, manikīra speciālisti dalās ar faktiem par to, ko klientes izvēlas šobrīd nagu laku toņos.
1. Spīdīgs oranžs
Košs oranžs tonis ar smalkiem zelta spīdumiem ir skaidrs – Jā! – oktobrim vairāku iemeslu dēļ. Brīdī, kad Teilore Svifta paziņoja savas jaunās albuma krāsas, teju visas fanes uzreiz uzklāja šo toni uz nagiem, norādījusi arī Džūlija Kandelaca, slavenību manikīra meistare. Nav pārsteigums, ka redzēsim daudz oranžo spīdumu. Turklāt ir ķirbju sezona, tāpēc ar šo toni nevar kļūdīties.