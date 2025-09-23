FOTO. Losandželosā dzīvojošā supermodele Ginta Lapiņa atklāj, cik patiesībā pelna šīs industrijas pārstāvji 0
Latviešu supermodele Ginta Lapiņa, kura savu karjeru veidojusi Amerikā, Tet un TV kanāla 360 veidotajā raidījumā “Sapnis citā Amerikā” atklāj patiesību par modeļu ienākumiem – no modes skatēm līdz ekskluzīviem līgumiem ar pasaules zīmoliem.
Ginta Amerikā nonāca 16 gadu vecumā, kur uzsāka modeles karjeru un veiksmīgi to arī turpināja īstenot. Slavu viņa ieguva, piedaloties “Prada”, “Chanel”, “Dior” un daudzu citu luksusa zīmolu skatēs un kampaņās. Gintas foto rotājuši Francijas, Itālijas, Spānijas, Japānas, Meksikas, Lielbritānijas vadošo modes žurnālu vākus.
Šobrīd Gintas prioritāte ir ģimene, šā gada vasarā pasaulē nāca viņas otrais dēls. Viņa atklāj, ka pašlaik nav noslēgusi savu karjeru, drīzāk to iepauzējusi. Izmantojot izdevību, raidījuma vadītājs Lauris Reiniks vēlējās noskaidrot – vai tiešām modeles pelna milzu naudu?
“Visvairāk modeles pelnīja Naomi Kempbelas laikos. Kā viņa pati savulaik teica – mazāk par 10 tūkstošiem neizlīdīs ārā no gultas.” Jautāta, vai joprojām šādas summas figurē, Ginta teic: “Figurē, jā, bet atkarīgs, kam tu strādā, cik ilgi bildes tiek izmantotas.”
Bet kas ir tas maksimums, cik modele ar vārdu un pieredzi var nopelnīt, piemēram, kļūstot par kāda produkta seju? “Tas ir komerciālais darbs, tur var ļoti labi nopelnīt.” Supermodeļu honorāri tomēr ļoti atšķiras, tas esot atkarīgs no zīmola, līguma un slavas. Viena no pasaules dārgākajām modelēm ir brazīliete Žizele Bundhena, kura karjeras pīķī gada laikā nopelnījusi vairāk nekā 40 miljonus.
Ginta atklāja, ka visgrūtāk ir nopelnīt Parīzē, un iemesls tam – nodokļi. Modeles, strādājot aģentūrās Parīzē, saņemot tikai 25 procentus no honorāra. Taču tieši Parīzē modeles var gūt slavu un celt prestižu – būtībā Parīzē ir iespēja būvēt savu vārdu.
Interesants fakts ir arī tas, ka, nonākot uz prestižu žurnālu vākiem, modelēm par to nemaksā. “Tas ir tavs prestižs, tāpat kā par modes skatēm tev īpaši nemaksā,” atklāja Ginta. Lauris nonāca pie secinājuma, ka aiz skaistās fasādes ir sūrs darbs un ne viss tik skaisti kā izskatās no malas.
