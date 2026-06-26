Sabiedrība tika maldināta! Eksperte asi kritizē līdzšinējo pieeju aizsardzībai 0

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LA.LV
19:32, 26. jūnijs 2026
Viedokļi

TV24 raidījumā “Preses klubs” Latvijas Universitātes Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes lektore Līga Leitāne norāda, ka Latvija ilgstoši ir vairāk koncentrējusies uz teorētiskiem drošības plāniem un dokumentiem, vienlaikus nepietiekami ņemot vērā reālos draudus, tostarp dronu izmantošanu mūsdienu karadarbībā.

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Viņa uzsver, ka sabiedrībā varot būt radīta maldīga drošības sajūta, ka visi risinājumi jau ir pietiekami, lai gan praksē jauna veida draudi prasa citādu pieeju un tehniskus risinājumus. Leitāne norāda, ka aizsardzības sistēmu pielāgošana jaunajiem apstākļiem ir būtiska, īpaši ņemot vērā dronu straujo attīstību.

Tāpat viņa pauž, ka nepieciešams domāt par plašāku resursu un spēju izmantošanu, lai stiprinātu valsts aizsardzību, vienlaikus atzīmējot, ka situācija šobrīd pakāpeniski mainās un tiek meklēti praktiskāki risinājumi.

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