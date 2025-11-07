VIDEO. “Šausmīgākais, kas varēja notikt manā dzīvē!” Eilands atklāj, kā zaudējis nevainību 0
Go3 jau kādu laiku baudāms jauns šovs “Grāmatu klubiņš”, tajā vietējās slavenības viesojas pie pašmāju rakstniekiem un apspriež grāmatu saturu, raksta tv3. Starp sarunām par sižetu, runas aizklīst arī līdz privātajai dzīvei.
Īpaši pikantās detaļas kādā no raidījumiem dalījies šovmens Ralfs Eilands. Viņš stāstīja par savu nevainības zaudēšanu.
Runas par pirmo seksu sāk raisīties grāmatas kontekstā, kuras varonim gadījusies traumatiska pirmā seksa reize. “Es salauzīšu ledu. Šausmīgākais, kas varēja notikt manā dzīvē. Kā jau, manuprāt, visiem cilvēkiem,” spriež Eilands, apgalvojot, ka pirmo seksa reizi diez vai kāds atceras kā patīkamu. “Biju sīks, ar pirmo draudzeni pārplīsa prezervatīvs.”
Eilands gan smej, ka notikušais viņu nav traumējis un šobrīd ir daudz pieredzējušāks!