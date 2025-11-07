Foto: Ekrānuzņēmums no “Instagram”/maxgalkinru

Popmūzikas leģenda Alla Pugačova (76) un komiķis Maksims Galkins (49) ir iegādājušies vēl vienu mājokli – šoreiz Bulgārijā, raksta lrytas.lt.

Ar starpnieku palīdzību pāris iegādājās luksusa villu aptuveni 500 tūkstošu eiro vērtībā.

Šis nav A. Pugačovas pirmais nekustamais īpašums Bulgārijā – iepriekš viņa bija iegādājusies vasarnīcu netālu no Varnas. Saskaņā ar plašsaziņas līdzekļu ziņojumiem, A. Pugačova un viņas vīrs iegādājās villu slēgtā kompleksā Sofijas nomalē, Vitoša kalna pakājē.

Darījums tika noslēgts konfidenciāli, bez viņu personīgas līdzdalības – mājoklis tika izvēlēts, pamatojoties uz projektu, pirms viņi to pat bija apskatījuši klātienē. Tiek ziņots, ka pāris plāno pārcelties uz savu jauno dzīvesvietu ne agrāk kā 2026. gada martā, un pašlaik dzīvo Kiprā.

Villa, kuras platība ir aptuveni 229 kvadrātmetri, atrodas prestižā dzīvojamajā rajonā Sofijas nomalē.

