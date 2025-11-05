FOTO. “Domāja, ka būs prezidents, kļuva par vilkati!” Repše šobrīd gluži neatpazīstams 1
Nesen Latvijas pirmizrādi piedzīvoja brāļu Laura un Raita Ābeļu unikālā rotoskopijas animācijas spēlfilma pieaugušajiem “Dieva suns”, kurā vilkača loma iejuties bijušais Latvijas Bankas vadītājs un kādreizējais Ministru prezidents Einars Repše, vēsta žurnāls “Kas jauns”.
“Dieva suns” veidots rotoskopijas animācijas stilā – ar īstiem aktieriem nofilmēts materiāls vēlāk tiek pārzīmēts kadru pa kadram. “Tā ir animācija ar īstu aktierspēli,” intervijā žurnālam “Rīgas Viļņi” saka viens no filmas režisoriem Lauris Ābele. “Aktieru teksti nav pārrunāti, bet ierakstīti filmēšanas laukumā. Mums kā Holivudas vai “Supermena” filmā aktieri ir uz zilā fona, tikai pārzīmēti pāri.”
Einars Repše noskatīts seriālā “Kolektīvs”, un Ābeles viņu īpaši uzrunāja kastingam “Dieva sunim”. Viņi ļoti ilgi meklējuši vilkati, jo “vajadzēja tādu, kas atbilst uzzīmētajām skicēm”.
Kastingā Repše pārsteidzis ar to, ka meties uz ceļiem un gaudojis kā vilkatis. Kā atzīst “Dieva suņa” filmēšanas komanda, Repšem bijusi izcila darba ētika, vienmēr atnācis sagatavojies, līdzi mapīte ar pasvītrotiem tekstiem. Repše pat esot izlasījis visus materiālus, ko režisors parasti sūta aktieriem, lai tie sagatavotos lomai. Parasti tādus neviens nelasa, bet, re, Repše izlasījis visu!
Repšem šī ir jau trešā loma, kurā viņš demonstrē savu aktiera talantu. Bija redzams seriālā “Kolektīvs”, tad “Nelūgtajos viesos”, un tagad debija spēlfilmā. Turklāt vēl tādā, ko Latvija virza “Straumes” pēdās sacensībai par “Oskaru”.
Einars ir ļoti gandarīts, ka var turpināt savu aktiera karjeru: “Mani kino vienmēr ir interesējis, tikai daudzu citu pienākumu dēļ nekad iepriekš nav bijis laika tam pievērsties. Katrā ziņā tagad varu atļauties ko vairāk nekā agrāk tajā saspringtajā darba periodā.”