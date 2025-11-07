Draudi ir tuvu: Rietumu izlūkdienesti brīdina, kad pasaulē sāksies vēl viens karš 0
Rietumu izlūkdienesti brīdina, ka Ķīna varētu izmantot politisko krīzi Amerikas Savienotajās Valstīs, lai jau 2026. gada novembrī sāktu militāru iebrukumu Taivānā, dialog.ua.
Rietumu izlūkdienesti uztver satraucošus signālus: Pekina strauji gatavojas iespējamam uzbrukumam Taivānai. Saskaņā ar BILD avotiem, iebrukums varētu notikt jau 2026. gada novembrī, laikā, kad ASV būs vājinātas iekšējo konfliktu dēļ.
Vairāku Rietumu izlūkdienestu avoti ziņo, ka Ķīnas vadība uzskata politisko krīzi Amerikā par ideālu iespēju. Potenciālie protesti un strīdi par vēlēšanu rezultātiem, kuros varētu būt iesaistīti gan Donalda Trampa atbalstītāji, gan demokrāti, varētu novērst Vašingtonas uzmanību un paralizēt tās reakciju.
Vienlaikus Ķīna aktīvi gatavo infrastruktūru desanta operācijai. Spīra institūta eksperte Mai-Brita Stumbauma atzīmēja, ka “Ķīna modernizē lielu skaitu civilo prāmju militāriem mērķiem un plāno līdz 2026. gada beigām uzbūvēt vairāk nekā 70 lielus prāmjus.”
Viņš piebilda, ka, ja Sji Dzjiņpins izlems, ka Taivānas ieņemšana ar politiskiem līdzekļiem nav iespējama, viņš izvēlēsies militāro ceļu.
Tikmēr Taipeja ieņem stingru nostāju. Taivānas pārstāvis Vācijā Klements Gu paziņoja, ka Ķīnas radītie draudi katru gadu pieaug.” Ķīna izmanto hibrīdkaru un uzbrūk demokrātijai kopumā un stabilitātei reģionā.
Ņemot vērā draudus, ko Ķīna rada Indo-Klusā okeāna reģionā, Taivāna atzinīgi vērtē sadarbību ar citām valstīm, piemēram, Amerikas Savienotajām Valstīm ,” diplomāts sacīja intervijā BILD.
Starptautiskie analītiķi norāda, ka pašreizējais Ķīnas militarizācijas temps un pastiprinātā propaganda par “apvienošanos” ar Taivānu liecina, ka Pekina gatavojas ilgstošai konfrontācijai ar Rietumiem.
Militāra scenārija iespējamība, pēc ekspertu domām, pieaug, Krievijas globālās ietekmes vājināšanās un Ķīnas mēģinājumu aizpildīt varas vakuumu Āzijā apstākļos. Ja izlūkdienestu prognoze apstiprināsies, 2026. gada rudens varētu iezīmēt jaunas globālas krīzes sākumu, kuras sekas ietekmēs ne tikai reģionu, bet visu globālo drošības sistēmu.