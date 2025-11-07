Karš Ukrainā.
Karš Ukrainā.
Foto: EPA/SCANPIX

Draudi ir tuvu: Rietumu izlūkdienesti brīdina, kad pasaulē sāksies vēl viens karš 0

LA.LV
20:59, 7. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Rietumu izlūkdienesti brīdina, ka Ķīna varētu izmantot politisko krīzi Amerikas Savienotajās Valstīs, lai jau 2026. gada novembrī sāktu militāru iebrukumu Taivānā, dialog.ua.

Reklāma
Reklāma
Tārps, fekālija vai dupsis? Pirms dod vārdu savam bērnam, padomā vēlreiz: lūk, ko šie populārie vārdi nozīmē citās valodās 2
Kas tāds Krievijas-Ukrainas karā noticis pirmo reizi: Zelenskis nāk klajā ar paziņojumu, kas sašūpojis kara gaitu
Draudi ir tuvu: Rietumu izlūkdienesti brīdina, kad pasaulē sāksies vēl viens karš
Lasīt citas ziņas

Rietumu izlūkdienesti uztver satraucošus signālus: Pekina strauji gatavojas iespējamam uzbrukumam Taivānai. Saskaņā ar BILD avotiem, iebrukums varētu notikt jau 2026. gada novembrī, laikā, kad ASV būs vājinātas iekšējo konfliktu dēļ.

Vairāku Rietumu izlūkdienestu avoti ziņo, ka Ķīnas vadība uzskata politisko krīzi Amerikā par ideālu iespēju. Potenciālie protesti un strīdi par vēlēšanu rezultātiem, kuros varētu būt iesaistīti gan Donalda Trampa atbalstītāji, gan demokrāti, varētu novērst Vašingtonas uzmanību un paralizēt tās reakciju.

CITI ŠOBRĪD LASA
Ekonomikas ministrija slepus gatavo Ventspils ostas trīs miljonu eiro parāda norakstīšanu – projekts noslepenots
“Kamēr stambulētāji stambulē Doma laukumā, robeža jau pārvērtusies par pastaigu parku!” latvieši satraucas
VIDEO. Noslēpumainība ap vīrieti, kurš zaudēja samaņu Donalda Trampa priekšā, turpinās. Ko slēpj Baltais nams?

Vienlaikus Ķīna aktīvi gatavo infrastruktūru desanta operācijai. Spīra institūta eksperte Mai-Brita Stumbauma atzīmēja, ka “Ķīna modernizē lielu skaitu civilo prāmju militāriem mērķiem un plāno līdz 2026. gada beigām uzbūvēt vairāk nekā 70 lielus prāmjus.”

Viņš piebilda, ka, ja Sji Dzjiņpins izlems, ka Taivānas ieņemšana ar politiskiem līdzekļiem nav iespējama, viņš izvēlēsies militāro ceļu.

Tikmēr Taipeja ieņem stingru nostāju. Taivānas pārstāvis Vācijā Klements Gu paziņoja, ka Ķīnas radītie draudi katru gadu pieaug.” Ķīna izmanto hibrīdkaru un uzbrūk demokrātijai kopumā un stabilitātei reģionā.

Ņemot vērā draudus, ko Ķīna rada Indo-Klusā okeāna reģionā, Taivāna atzinīgi vērtē sadarbību ar citām valstīm, piemēram, Amerikas Savienotajām Valstīm ,” diplomāts sacīja intervijā BILD.

Starptautiskie analītiķi norāda, ka pašreizējais Ķīnas militarizācijas temps un pastiprinātā propaganda par “apvienošanos” ar Taivānu liecina, ka Pekina gatavojas ilgstošai konfrontācijai ar Rietumiem.

Militāra scenārija iespējamība, pēc ekspertu domām, pieaug, Krievijas globālās ietekmes vājināšanās un Ķīnas mēģinājumu aizpildīt varas vakuumu Āzijā apstākļos. Ja izlūkdienestu prognoze apstiprināsies, 2026. gada rudens varētu iezīmēt jaunas globālas krīzes sākumu, kuras sekas ietekmēs ne tikai reģionu, bet visu globālo drošības sistēmu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kas tāds Krievijas-Ukrainas karā noticis pirmo reizi: Zelenskis nāk klajā ar paziņojumu, kas sašūpojis kara gaitu
Ukrainai draud mūžīgs karš – kādreizējais NATO ģenerālsekretārs aicina Eiropu steidzami mainīt stratēģiju
TV24
“Viņi bombardēja pat ātrās palīdzības mašīnas,” Slaidiņš atklāj šaušalīgus krievu noziegumus pret Ukrainas civiliedzīvotājiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.