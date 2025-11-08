“Ukrainā dronu ir vairāk nekā putnu!” Majors prognozē, kurš šādā situācijā varētu gūt uzvaru 0

LA.LV
0:59, 8. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Oktobris ir kļuvis par šī gada rekorda mēnesi raķešu izmantošanā Ukrainā, lai gan vienlaikus dronu uzbrukumu intensitāte oktobrī bijusi diezgan vidēja. Krievijas bruņotie spēki pret Ukrainu pielietoja 268 dažāda veida un modifikāciju raķetes — tas ir augstākais līmenis kopš gada sākuma.

Reklāma
Reklāma
Tārps, fekālija vai dupsis? Pirms dod vārdu savam bērnam, padomā vēlreiz: lūk, ko šie populārie vārdi nozīmē citās valodās 2
Kas tāds Krievijas-Ukrainas karā noticis pirmo reizi: Zelenskis nāk klajā ar paziņojumu, kas sašūpojis kara gaitu
Draudi ir tuvu: Rietumu izlūkdienesti brīdina, kad pasaulē sāksies vēl viens karš
Lasīt citas ziņas
“Ukraina pārtvēra 152 raķetes — 57% no kopējā skaita.

Un šis ir viens no zemākajiem rādītājiem Ukrainas pretgaisa aizsardzībā. Protams, rodas jautājums — kāpēc?” šādu jautājumu TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” uzdod Jānis Slaidiņš, NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks.

Viņš skaidro, ka tas noticis tāpēc, ka

CITI ŠOBRĪD LASA
Ekonomikas ministrija slepus gatavo Ventspils ostas trīs miljonu eiro parāda norakstīšanu – projekts noslepenots
Draudi ir tuvu: Rietumu izlūkdienesti brīdina, kad pasaulē sāksies vēl viens karš
“Kamēr stambulētāji stambulē Doma laukumā, robeža jau pārvērtusies par pastaigu parku!” latvieši satraucas
krievu bruņotie spēki pārgājuši uz tuvās un vidējās aizmugures terorizēšanu, kā arī uz atsevišķiem un grupu triecieniem,

izmantojot ballistiskās raķetes. Lielākā daļa triecienu veikta pa pilsētām un apgabaliem, kur nav pretgaisa aizsardzības sistēmu, kas spētu pārtvert šīs raķetes — proti, nav “Patriot” un “SAMP/T” sistēmu. (Skatīt video par Krievijas izmantoto un pārtverto raķešu veidu statistiku.)

“Jebkura aizsardzības sistēma nebūs kā burvju nūjiņa, kas tagad sāks visas krievu raķetes gāzt nost. Krievi uzlabo savas raķetes, un tas rada izaicinājumus visām pārtvērēju sistēmām,” piebilst majors.

Runājot par droniem oktobrī, Slaidiņš norāda, ka krievi neuzstādīja kamikadzes dronu un dažādu mānekļu — “Shahed”, “Gerber” vai to parodiju — skaita rekordu, tomēr statistiski mēnesis bijis intensīvs. Oktrobrī krievi palaiduši uz Ukrainu 5298 dažāda veida dronus, tos kombinējot.

Jūlijā to skaits pārsniedza 6390, bet rudenī — jau krietni pāri 5000 ik mēnesi.

Triecienu efektivitāte bijusi nedaudz virs 11%.

Dažādajiem pārtveršanas rādītājiem ir vairāki iemesli — gan spēku un līdzekļu trūkums, gan tas, ka krievi maina taktiku: izmanto izkliedēšanas taktiku, kad droni vienlaikus virzās uz vienu un to pašu mērķi pa atšķirīgiem maršrutiem, lido baros un dažādos augstumos. Tas rada pretgaisa aizsardzības spēkiem lielus izaicinājumus.

Slaidiņš paredz, ka novembris rādītājos neatšķirsies —

intensitāte tikai pieaugs: “Šogad kopumā palaisti vairāk nekā 44 000 dronu! Tas ir lēts ierocis,

salīdzinot ar raķetēm. Ukrainā dronu ir vairāk nekā putnu, turklāt parādās arī sauszemes droni — tehnoloģijas attīstās tik strauji, ka nav zināms, kas būs pēc mēneša vai diviem. Uzvarēs tas, kam būs tehniskais pārsvars!”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Šie “mammīšdroni” tikai ies vairumā, tie attīstīsies,” Slaidiņš skaidro, kas tie tādi un kāpēc tie nopietni apdraud Ukrainu
TV24
Ģenerālmajors skaidro Ciešanu teoriju: Karš neapstāsies, ja Krievijas iedzīvotāji nejutīs paši šo karu
Eksperts: Krievijai var būt plāni uzbrukumam NATO, taču tas nav nekas neparasts
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.