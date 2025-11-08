“Ukrainā dronu ir vairāk nekā putnu!” Majors prognozē, kurš šādā situācijā varētu gūt uzvaru 0
Oktobris ir kļuvis par šī gada rekorda mēnesi raķešu izmantošanā Ukrainā, lai gan vienlaikus dronu uzbrukumu intensitāte oktobrī bijusi diezgan vidēja. Krievijas bruņotie spēki pret Ukrainu pielietoja 268 dažāda veida un modifikāciju raķetes — tas ir augstākais līmenis kopš gada sākuma.
Un šis ir viens no zemākajiem rādītājiem Ukrainas pretgaisa aizsardzībā. Protams, rodas jautājums — kāpēc?” šādu jautājumu TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” uzdod Jānis Slaidiņš, NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks.
Viņš skaidro, ka tas noticis tāpēc, ka
izmantojot ballistiskās raķetes. Lielākā daļa triecienu veikta pa pilsētām un apgabaliem, kur nav pretgaisa aizsardzības sistēmu, kas spētu pārtvert šīs raķetes — proti, nav “Patriot” un “SAMP/T” sistēmu. (Skatīt video par Krievijas izmantoto un pārtverto raķešu veidu statistiku.)
“Jebkura aizsardzības sistēma nebūs kā burvju nūjiņa, kas tagad sāks visas krievu raķetes gāzt nost. Krievi uzlabo savas raķetes, un tas rada izaicinājumus visām pārtvērēju sistēmām,” piebilst majors.
Runājot par droniem oktobrī, Slaidiņš norāda, ka krievi neuzstādīja kamikadzes dronu un dažādu mānekļu — “Shahed”, “Gerber” vai to parodiju — skaita rekordu, tomēr statistiski mēnesis bijis intensīvs. Oktrobrī krievi palaiduši uz Ukrainu 5298 dažāda veida dronus, tos kombinējot.
Triecienu efektivitāte bijusi nedaudz virs 11%.
Dažādajiem pārtveršanas rādītājiem ir vairāki iemesli — gan spēku un līdzekļu trūkums, gan tas, ka krievi maina taktiku: izmanto izkliedēšanas taktiku, kad droni vienlaikus virzās uz vienu un to pašu mērķi pa atšķirīgiem maršrutiem, lido baros un dažādos augstumos. Tas rada pretgaisa aizsardzības spēkiem lielus izaicinājumus.
Slaidiņš paredz, ka novembris rādītājos neatšķirsies —
salīdzinot ar raķetēm. Ukrainā dronu ir vairāk nekā putnu, turklāt parādās arī sauszemes droni — tehnoloģijas attīstās tik strauji, ka nav zināms, kas būs pēc mēneša vai diviem. Uzvarēs tas, kam būs tehniskais pārsvars!”