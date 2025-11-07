Foto. pexels.com/RDNE Stock project

Tārps, fekālija vai dupsis? Pirms dod vārdu savam bērnam, padomā vēlreiz: lūk, ko šie populārie vārdi nozīmē citās valodās 2

16:33, 7. novembris 2025
Kokteilis Stilo

Valodas eksperti brīdinājuši vecākus par deviņiem vārdiem, kas ir skaisti, bet dažās valstīs tiem ir ne pārāk pozitīva nozīme – no mulsinošiem līdz pat pilnīgi aizskarošiem, raksta lrytas.lt.

Bērna vārda došana ir viens no svarīgākajiem lēmumiem, kas vecākiem jāpieņem agrīnā vecumā, tāpēc ir vērts padomāt, vai izvēlētajam vārdam ir potenciālas negatīvs skaidrojums citās valodās.

Pēc valodu apguves lietotnes Babbel ekspertu domām, ir deviņi vārdi, kas vienā valodā var izklausīties pilnīgi normāli, bet citā valodā tiem ir mazāk burvīga un dažreiz pat aizskaroša nozīme. Eksperti mudina topošos vecākus pārliecināties, ka viņi “zina, kāda nozīme šiem vārdiem ir, tulkojot tos citās valodās”.

“Turklāt, lai gan šādas sakritības bieži vien ir smieklīgas, tās dažkārt var radīt nedaudz neveiklas situācijas, tāpēc ir vērts iepriekš pārliecināties,” atzīmē eksperti.

Paturot to prātā, ir deviņu vārdu saraksts, kas atklāj sarežģītas situācijas, kurās var nonākt vecāki, ja iepriekš neapgūst sava bērna vārda nozīmi.

