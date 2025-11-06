Tiem, kas vēlas dzīvot ilgāk: 5 vienkārši ikdienas ieradumi, kas palēnina novecošanos 0
Ilgmūžība nav tikai sveču pievienošana dzimšanas dienas tortē – tā ir enerģija, vitalitāte un prieks, kas ļauj svinēt katru jauno dzīves gadu. Zinātniskie pētījumi pierāda, ka daži vienkārši, praktiski īstenojami ikdienas ieradumi var palīdzēt justies jaunākam, stiprākam un veselīgākam jebkurā vecumā.
1. Brokastis agri no rīta
Daudzi no rīta nejūt vēlmi ēst, taču pētnieki uzsver – agra brokastu ēšana ir svarīga veselībai. Tie, kas ēd stundas laikā pēc pamošanās, biežāk uztur normālu diennakts ritmu, vieglāk metabolizē pārtiku un izvairās no glikozes līmeņa svārstībām. Vēlu brokastu ēšana saistīta ar zemāku izdzīvošanas rādītāju, trauksmi, nogurumu un pat mutes dobuma veselības problēmām. Medicīnas speciāliste, iesaka pēdējo ēdienreizi dienā ieturēt pirms pulksten 18.00.
2. Asi ēdieni
Ja jums garšo pikanti ēdieni, tad jums veicas! Pētījumi liecina, ka cilvēki, kas ēd čili vai citus asus ēdienus 3 – 5 reizes nedēļā, noveco lēnāk. Vidēji viņu bioloģiskais vecums bija par 0,7 gadiem jaunāks, bet vielmaiņas vecums – par 0,8 gadiem jaunāks. Kapsaicīns, čili piparu aktīvā viela, samazina iekaisumu, aizsargā šūnas un uzlabo vielmaiņu, palīdzot palēnināt novecošanās procesus. Speciālisti iesaka sākt ar maigākām garšvielām un pakāpeniski palielināt asumu, kombinējot to ar piena produktiem vai cieti saturošiem ēdieniem, ja rodas pārāk dedzinoša sajūta.