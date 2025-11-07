Volodimirs Zelenskis
Kas tāds Krievijas-Ukrainas karā noticis pirmo reizi: Zelenskis nāk klajā ar paziņojumu, kas sašūpojis kara gaitu 0

Oktobrī Krievijas armija cieta lielākos zaudējumus frontē kopš pilna mēroga kara sākuma pret Ukrainu, raksta ukrinform.ua.

Par to brīfingā pēc Valsts domes sēdes paziņoja prezidents Volodimirs Zelenskis, ziņo Ukrinform korespondents.

“Mums ir 25 000 zaudējumu — “divas simtdaļas” no ienaidnieka oktobrī, tikai pateicoties bezpilota lidaparātiem. Šeit ir skaidrs skaitlis, jo tas viss ir ar video apstiprinājumu. Kā zināms, mums ir programma, un mēs piešķiram papildu punktus par atbilstošām darbībām ar video apstiprinājumu. Un tāpēc šeit ir skaidrs skaitlis. Mēs skaitām bez video apstiprinājuma plus vēl 2–3 tūkstoši. Šis ir lielākais Krievijas zaudējumu skaits kopš pilna mēroga kara sākuma viena mēneša laikā,” sacīja Zeļenskis.

Viņš norādīja, ka tas liecina par bezpilota lidaparātu (UAV) izmantošanas pieaugumu Aizsardzības spēkos un attiecīgi ienaidnieka zaudējumu pieaugumu.

Kā ziņoja Ukrinform, Krievijas karaspēka kopējie kaujas zaudējumi no 2022. gada 24. februāra līdz 2025. gada 7. novembrim karā pret Ukrainu sasniedza aptuveni 1 148 910 cilvēku, tostarp 1170 cilvēku pēdējo 24 stundu laikā.

