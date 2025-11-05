FOTO. “Rūgts!” Latvijā jauns “karstais pāris” – slavenais Endziņš un influencere Sindija Bokāne 29
Populārā influencere Sindija Bokāne un influenceris Niks Endziņš sociālajos tīklos publiskojuši savas attiecības, abi padaloties ar bildi, kurā dzer šampanieti un nododas kaislīgam skūpstam..
Šī bilde izraisījusi plašu sekotāju reakciju.
Fotogrāfija ātri vien izpelnījās lielu uzmanību – komentāru sadaļā daudzi sūta sirsniņas, apsveic, ne mazums sekotāju brīnās.
Savukārt abu Instagram “īsajos stāstos” redzams, ka Sindija un Niks pavada laiku kopā, baudot kopīgus brīžus.
Kā zināms, pirms šīm attiecībām Sindija bija kopā ar draugu Arvi, taču viņu ceļi šķīrās, Endziņš jau vairākkārt bijis saderinājies, īss romāns bijis arī ar realitātes šovu zvaigzni Elīnu Gluzunovu, kura nesen apprecējās.
Tiesa attaisnojusi “viltus ziņu tēvu” pret viņu celtajā apsūdzībā par huligānismu
2021. gadā rakstījām, ka Rīgas apgabaltiesa 20. septembrī izskatīja Nika Endziņa apelācijas sūdzību par spriedumu, ar kuru par viltus ziņu tēvu dēvētais jaunietis atzīts par vainīgu gan nacionālā naida izraisīšanā, gan arī rupjā sabiedriskās kārtības traucēšanā (huligānismā), kas izdarīta virtuālajā vidē.
Pirmās instances spriedums tika atcelts daļā, ar kuru Endziņš atzīts par vainīgu huligānismā.
Kriminālprocess tika sākts par to, ka 2020. gada 30. janvārī Niks Endziņš publicēja sociālajā tīklā “Facebook” video, apgalvojot, ka pirmais ar vīrusu Covid-19 inficētais cilvēks jau ir Latvijā un ar sabiedrisko transportu pārvietojies pa Rīgu.
Šī informācija gan neatbilda patiesībai. Endziņš arī aizrunājās, ka vajag likvidēt visus ķīniešus un viņu valsti.
Kāds anonīms trauksmes cēlējs par Endziņa sarunāto informēja Valsts policiju. Jaunietis tika apcietināts, prokuratūra uzrādīja apsūdzību gan par huligānismu, gan par darbībām, kas vērstas uz nacionālā naida kurināšanu.
Tiesu Endziņš sagaidīja brīvībā, jo puiša sievasmāte Sandra samaksāja 5000 eiro drošības naudu.
Tiesas izmeklēšanā atklājās, ka Latvijas Infektoloģijas centrā tolaik strādājusī Endziņa sievasmāte, kurai gan nav medicīniskās izglītības, bijusi tā, kura savam znotam paudusi nepatieso informāciju par it kā pirmo ar vīrusu inficēto personu, turklāt esot uzkūdījusi publiskot pēc iespējas plašākam cilvēku lokam.
Pret Sandru nekādas apsūdzības nav celtas, bet Endziņš ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas spriedumu tika atzīts par vainīgu gan nacionālā naida izraisīšanā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz sešiem mēnešiem, gan arī huligānismā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz trim mēnešiem.
Kā galīgais soda mērs tika noteikta brīvības atņemšana uz septiņiem mēnešiem. Apsūdzētais spriedumu pārsūdzēja.
Rīgas apgabaltiesā šo krimināllietu skatīja trīs tiesneši, referentes lomā bija tiesnese Irīna Jansone. Tiesa Endziņu attaisnoja pret viņu celtajā apsūdzībā pēc Krimināllikuma 231. panta pirmās daļas (huligānisms).
Pārējā daļā pirmās instances tiesas spriedums atstāts negrozīts – ar to Endziņš atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 78. panta otrajā daļā (nacionālā naida izraisīšana), un sodīts ar brīvības atņemšanu uz sešiem mēnešiem.
Prokurore Dace Lapinska savu viedokli, vai spriedumu pārsūdzēs, varēšot paust pēc 4. oktobra, kad būs pieejams pilnais nolēmums. Arī apsūdzētajam N. Endziņam ir tiesības šo nolēmumu pārsūdzēt Augstākajā tiesā.