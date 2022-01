Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) priekšsēdētājs Ivars Āboliņš. Foto: LETA

Saeima NEPLP ievēlē Āboliņu, Druvieti, Plakanu un Milzarāju







Saeima šodien Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) locekļu četros vakantajos amatos ievēlēja Ivaru Āboliņu, Aurēliju Ievu Druvieti, Ilvu Milzarāju un Andi Plakanu.

Āboliņš ir pašreizējais NEPLP priekšsēdētājs, Druviete pašlaik ieņem NEPLP priekšsēdētāja vietnieces amatu, Milzarāja ir bijusī Latvijas Radio 5 programmas direktore un Plakans ir SIA “NT Piedzīvojumi” valdes loceklis un bijušais Latvijas Radio skaņu inženieris.

Debatēs deputāts Viktors Valainis (ZZS) kritizēja to, ka uz NEPLP tiek virzīts Plakans, kurš ir startējis pašvaldību vēlēšanās no koalīcijas partijas. Politiķis norādīja, ka varbūt kopumā tas ir pieņemami, taču to nevajadzētu atbalstīt valdību veidojošajām partijām, kuras politikā nākušas “ar atklātības un caurskatāmības postulātiem”.

Plakans pašvaldību vēlēšanās kandidējis no Jaunās konservatīvās partijas (JKP) saraksta.

Valaiņa ieskatā varētu būt notikusi koalīcijas partiju vienošanās par pretendentiem uz padomi, līdz ar to konkursa rīkošana uz vakantajām vietām esot vērtējam kā “ņirģāšanās par organizācijām un cilvēkiem, kuri nopietni uztvēra šo procesu”. Plakana kā ar vienu koalīcijas partiju saistīta cilvēka virzīšana apliecinot, ka izraudzīšanās process esot fikcija, pauda politiķis. Valainis arī norādīja, ka esot kāda organizācija, kuras nosaukumu politiķis gan neminēja, kas esot īpaši ieinteresēta konkrētā cilvēka ievēlēšanā šajā amatā, kas “nevairo ticību” par godprātīgu pienākumu pildīšanu.

Līdzīgi deputāts Ralfs Nemiro (Neatkarīgie) debatēs pauda, ka cilvēks, kurš vēl nesen sludinājis citas partijas priekšvēlēšanu programmas principus, nevar tik ātri attālināties no partijas, tāpēc Plakana ievēlēšanu nevajadzētu atbalstīt. Darbam tik būtiskā padomē, kura uzrauga privātos elektroniskos plašsaziņas līdzekļus, nepieciešams politiskās “atdzišanas” laiks, tāpat politiskais tirgus būtu “jāapcērt saknē”, akcentēja opozīcijas politiķis.

Divu pārvēlēto un divu jauno NEPLP locekļu pilnvaras amatā sāksies 2.februārī.

Iepriekš arī Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija atbalstīja Āboliņa, Druvietes, Plakana un Milzarājas ievēlēšanu NEPLP.

Patlaban NEPLP strādā nepilnā jeb četru personu sastāvā. Ņemot vērā, ka Ieva Kalderauska NEPLP ievēlēta tikai 2020.gadā, proti, vēlāk nekā pārējie esošie NEPLP locekļi, viņas termiņš šajā amatā noslēgsies vēlāk. Tāpēc Saeimai šodien bija jāievēlē četri jauni NEPLP locekļi.

Kopumā uz NEPLP vakantajiem amatiem kandidēja desmit pretendenti.

Kā ziņots, Cilvēktiesību komisijas vairāku deputātu ieskatā Plakana saistība ar JKP neietekmēšot viņa darbību NEPLP.

Plakans 2021.gadā no JKP saraksta kandidēja Smiltenes novada pašvaldības vēlēšanās. Jaunievēlētais NELPL loceklis pirms apmēram mēneša ir izstājies no partijas.