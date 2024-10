Foto: Evija Trifanova/LETA

Saeimas deputātu sodāmības: Šņore agresīvi brauc, Batņa nemāk noparkot auto, Klementjevs neprot latviešu valodu







Vairāki Saeimas deputāti sodīti par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, tostarp atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu un agresīvu braukšanu, ceturtdien parlamentā ziņoja deputāts Edmunds Zivtiņš (LPV), pamatojoties uz Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegto informāciju.

Laikā no šī gada aprīļa līdz septembrim pie administratīvās atbildības saukti kopumā astoņi 14.Saeimas deputāti.

Saeimas deputāts Edvīns Šnore (NA) saukts pie administratīvās atbildības par agresīvu braukšanu. Zivtiņš skaidroja, ka Šnores gadījumā agresīvā braukšana izpaudusies kā vairāku tādu citu citam sekojošu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu izdarīšana, kuri saistīti ar ceļu satiksmei bīstamu vai traucējošu situāciju radīšanu.

Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centra ziņām no Sodu reģistra, deputāts Česlavs Batņa (AS) pie administratīvās atbildības saukts par pārkāpumu, ar transportlīdzekļi apstājoties vietās, kur to aizliedz attiecīgi ceļa apzīmējumi.

Savukārt deputātei Anitai Brakovskai (ZZS) administratīvā atbildība piemērota par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu.

Administratīvā atbildība deputātam Jefimijam Klementjevam (“Stabilitātei”) piemērota par valsts valodas nelietošanu tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai, ja normatīvie akti paredz valsts valodas lietošanu.

Deputātam Andrim Kulbergam (AS) administratīvā atbildība piemērota par noteiktās sapulču, gājienu un piketu organizēšanas un norises kārtības pārkāpšanu, kā arī par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu.

Deputātei Leilai Rasimai (P) administratīvā atbildība piemērota par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav klāt vadītāja apliecības vai personu apliecinoša dokumenta un par transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas neveikšanu, ja tas tiek izmantots ceļu satiksmē.

Tāpat administratīvā atbildība piemērota deputātam Jurim Viļumam (AS) – par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, kā arī par braukšanu bez iedegtiem dienas gaismas lukturiem vai tuvās gaismas lukturiem diennakts gaišajā laikā.

Savukārt pie administratīvās atbildības par personu apliecinoša dokumenta pazaudēšanu saukta deputāte Aiva Vīksna (AS).