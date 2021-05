Publicitātes foto

Jau no šodienas, 10. maija, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozaru studenti no visas Latvijas ir aicināti pieteikties inovatīvai, starptautiskai tehnoloģiju apguves programmai “Seeds for the Future”.

To visā pasaulē jau kopš 2008. gada rīko tehnoloģiju uzņēmums Huawei ar mērķi globāli veicināt informācijas tehnoloģiju un komunikāciju nozares progresu, paplašināt nozares studentu iespējas iegūt kvalitatīvu un aktuālu informāciju par jaunām tehnoloģijām, kā arī veicināt jaunu speciālistu skaita pieaugumu visā pasaulē.

Baltijā programma darbojas jau otro gadu, piedāvājot bezmaksas dalību 10 labākajiem Latvijas studentiem, kuriem, absolvējot programmu, tiek izsniegts sertifikāts par iegūtajām zināšanām un prasmēm.

Šogad “Seeds for the Future” programma norisināsies attālinātā formātā no 22. līdz 29. septembrim. Tiešsaistes apmācību programma ietvers nodarbības par jaunākajām tehnoloģijām, tostarp, 5G, mākoņdatošanu, mākslīgo intelektu, lietu internetu, kā arī praktiskus kursus personības izaugsmei, līderības prasmju trenēšanai un uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Studentiem tiks piedāvātas arī ārvalstu vieslektoru lekcijas par kiberdrošību un digitālo transformāciju, būs iespēja piedalīties virtuālā ekskursijā pa Huawei ražotni. Pēc gala pārbaudes darbu nokārtošanas studenti saņems kursa “Seeds for the Future” sertifikātu un balvas.

“Programmas “Seeds for the Future” ietvaros mēs sadarbojamies ar pasaules vadošajām universitātēm, lai pēc iespējas vairāk IKT studentu palīdzētu iegūt papildu teorētiskās zināšanas par aktualitātēm nozarē un galvenais – arī svarīgas praktiskās iemaņas. Priecājamies arī par to, ka studenti šo iespēju augsti novērtē.

Piemēram, pagājušajā gadā pēc “Seeds for the Future” apmācību kursa beigām aicinājām Baltijas studentus sniegt atsauksmes par programmu. Mums kā organizētājiem bija liels prieks redzēt, ka pilnīgi visi dalībnieki atsauksmēs minēja, ka šīs apmācības noteikti ieteiktu arī citiem – tās sniegušas noderīgu, kvalitatīvu informāciju, bijusi laba pieredze un iespēja attīstīt savas prasmes.

Ir liels prieks, ka mēs sasniedzam savu mērķi – sniedzam zināšanas un motivāciju turpināt apmācības Latvijas nākotnes vadošajiem tehnoloģiju nozares profesionāļiem, tādējādi arī no savas puses veicinot mūsu valsts tehnoloģiju sektora izaugsmi,” uzsver Inese Šuļžanoka, “Huawei Technologies Latvia” komunikācijas vadītāja.

Dalībai programmā “Seeds for the Future” aicināti pieteikties IKT un ar to saistīto nozaru bakalaura, maģistra un doktorantūras studenti ar labām angļu valodas zināšanām, interesi par telekomunikācijām un jaunākajām tehnoloģijām, vēlmi profesionālo karjeru saistīt ar šo jomu.

Lai piedalītos atlases konkursā, studentiem jāiesniedz motivācijas vēstule ar dalības pamatojumu, kā arī informāciju par savu tehnoloģisko zināšanu līmeni. Iegūt vairāk informācijas par programmas norisi un pieteikties dalībai iespējams līdz 31. maijam šeit.

Astoņu dienu programmā studentiem tiks piedāvāts:

ieskatīties Huawei vēsturē un tehnoloģiju attīstībā;

piedalīties virtuālās Huawei izstāžu zāles ekskursijās;

piedalīties mācībās par jaunākajām tehnoloģijām – 5G, mākoņtehnoloģijām,datorzinībām un mākslīgo intelektu;

kopā ar Huawei ekspertiem apgūt dažādus tehnoloģiskos jautājumus sākot no kiberdrošības līdz pat digitālai transformācijai;

uzzināt veiksmīgu cilvēku paradumus, kā iemācīties strādāt multikulturālā vidē, kā arī izprast stratēģiskās vadības modeli;

virtuālās ekskursijās iepazīt Ķīnas kultūru;

saņemt dažādas praktiskas zināšanas;

tiešsaistes sesijās iegūt izpratni, kā radīt savu jaunuzņēmumu, kā pasniegt savu ideju un nākotnē būt veiksmīgam.

Tiešsaistes apmācības vienlaikus notiks visās trīs Baltijas valstīs. Programmā varēs piedalīties 30 studenti – pa desmit no katras Baltijas valsts. Studenti, kuri nebūs izturējuši konkursa atlasi, varēs kā brīvklausītāji piedalīties daļā no programmā piedāvātajiem kursiem – gan tiešraides sesijās, gan arī skatīties ierakstītos kursus tiešsaistes apmācību platformā. Jauniegūtās zināšanas būs noderīgas gan studiju procesā, gan arī turpmākās karjeras veidošanā.

Ik gadu Latvijā IKT studijas beidz ap 700 studentu, taču valstij nepieciešami 3000. Latvijā šajā jomā strādā vien 1,9% no visiem nodarbinātajiem; Zviedrijā un Somijā to skaits ir divas reizes lielāks – 4% no kopējā nodarbināto skaita. Prognozes liecina, ka 2022. gadā Latvijā jau trūks aptuveni 3000 IKT jomas speciālistu, bet visā Eiropā – ap 500 tūkstošiem, norāda Huawei. Talantam ir izšķiroša nozīme jebkuras nozares izaugsmē un attīstībā, tāpēc atbalsts jauno talantu izglītošanā ir viens no uzņēmuma mērķiem. P

rogrammā “Seeds for the Future” uzņēmums sadarbojas ar daudzām pasaules universitātēm. Plānots, ka šogad kopumā apmācību programmā piedalīsies aptuveni 2000 studentu no 60 pasaules valstīm. Plašāku informāciju par programmas piedāvājumu un jaunumiem var uzzināt mājaslapā.

Studentu programmu “Seeds for the Future” tehnoloģiju uzņēmums Huawei izveidoja 2008. gadā. Tās galvenais mērķis ir atbalstīt IKT nozares talantus un veidot saikni starp valstīm un kultūrām, veicināt izpratni un interesi par IKT nozari, dalīties ar zināšanām un pieredzi globālajā uzņēmējdarbības vidē.